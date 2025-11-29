Es tendencia:
logotipo del encabezado
Apertura 2025

¿Por qué no juegan Lucas Ocampos y Anthony Martial en América vs. Rayados por los cuartos de final del Apertura 2025?

El delantero argentino y el atacante francés no serán parte del duelo de los Albiazules ante las Águilas por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Lucas Ocampos y Anthony Martial no serán parte del duelo de Rayados ante América
© Getty ImagesLucas Ocampos y Anthony Martial no serán parte del duelo de Rayados ante América

En el marco de la Vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MXRayados visita a América este sábado 29 de noviembre desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes de la capital mexicana. Ambos equipo van por la clasificación a las Semifinales,

Publicidad

Para este encuentro, el estratega Domenec Torrent no contará en el equipo titular con Lucas Ocampos y Anthony Martial, dos jugadores que suelen tener importancias en el equipo o al menos con esa intención. Por el lado del atacante argentino, sufrió una fractura de radio en la muñeca derecha debido a un percance al atender una emergencia familiar. Por el lado del delantero francés, se especula que el cambio es meramente táctico.

¿Quiénes serán los reemplazos de Lucas Ocampos y Anthony Martial en América vs. Rayados?  

Con esta noticia, los jugadores Jesús Corona y Germán Berterame serán de la partida. Por el lado del extremo mexicano, tendrá la chance de mostrarse y sumar minutos. El centrodelantero argentino, por otro lado, busca mantenerse en el equipo inicial pese a que su puesto podía estar en riesgo tras la llegada del galo.

¿Cuál será la alineación de Rayados vs. América sin Lucas Ocampos y Anthony Martial?  

Sin Lucas Ocampos y Anthony Martial, el conjunto albiazul formará de la siguiente manera ante las Águilas: Cárdenas; Arteaga, Medina, Ramos, Aguirre; Rodríguez, Ambriz; Canales, Torres, Corona; y Berterame.

Publicidad
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Tensión total por accidente de Lucas Ocampos en la previa de Rayados - América
Rayados de Monterrey

Tensión total por accidente de Lucas Ocampos en la previa de Rayados - América

Tensión en Rayados: revelan el jugador que no se lleva bien con Domènec Torrent
Rayados de Monterrey

Tensión en Rayados: revelan el jugador que no se lleva bien con Domènec Torrent

¿Por qué no juegan Lucas Ocampos y Oliver Torres en Chivas vs. Rayados por el Apertura 2025?
Rayados de Monterrey

¿Por qué no juegan Lucas Ocampos y Oliver Torres en Chivas vs. Rayados por el Apertura 2025?

Las alineaciones de Toluca y FC Juárez para hoy
Liga MX

Las alineaciones de Toluca y FC Juárez para hoy

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo