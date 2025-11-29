En el marco de la Vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, Rayados visita a América este sábado 29 de noviembre desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes de la capital mexicana. Ambos equipo van por la clasificación a las Semifinales,

Para este encuentro, el estratega Domenec Torrent no contará en el equipo titular con Lucas Ocampos y Anthony Martial, dos jugadores que suelen tener importancias en el equipo o al menos con esa intención. Por el lado del atacante argentino, sufrió una fractura de radio en la muñeca derecha debido a un percance al atender una emergencia familiar. Por el lado del delantero francés, se especula que el cambio es meramente táctico.

¿Quiénes serán los reemplazos de Lucas Ocampos y Anthony Martial en América vs. Rayados?

Con esta noticia, los jugadores Jesús Corona y Germán Berterame serán de la partida. Por el lado del extremo mexicano, tendrá la chance de mostrarse y sumar minutos. El centrodelantero argentino, por otro lado, busca mantenerse en el equipo inicial pese a que su puesto podía estar en riesgo tras la llegada del galo.

¿Cuál será la alineación de Rayados vs. América sin Lucas Ocampos y Anthony Martial?

Sin Lucas Ocampos y Anthony Martial, el conjunto albiazul formará de la siguiente manera ante las Águilas: Cárdenas; Arteaga, Medina, Ramos, Aguirre; Rodríguez, Ambriz; Canales, Torres, Corona; y Berterame.

