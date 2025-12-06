Más allá del favoritisimo que tienen los ‘grandes’ de México por historia, por actualidad Rayados se impone como candidato al título del Apertura 2025. El Monterrey cuenta con uno de los planteles más poderosos del país, con una variedad de futbolistas de elite. Así, el equipo de las estrellas buscará estar a la altura de las exigencias.

Sin embargo, aunque en la planilla aparecen todos nombres fuertes, algunos de ellos se están perdiendo un tramo clave de la temporada. Mientras Rayados puede utilizar a Ramos, Torres Canales y Martial; Jesús Corona y Lucas Ocampos llegan ‘tocados’ a la revancha de semifinales. Domenec Torrent deberá manejar bien sus situaciones.

En el caso del ‘Tecatito’ Corona, llega con inflamación y dolores en la rodilla. El delantero mexicano tuvo que pedir el cambio en el partido de ida de semifinales ante Toluca y preocupó a todos. Se tiró al suelo y tuvo que abandonar el terreno, entrenando diferenciado en la semana. Pese a ello, realizó el viaje pero no irá ni al banco de suplentes esta noche.

Por el lado de Lucas Ocampos, arriba con la muñeca recién rehabilitada de una fractura. El atacante argentino había sufrido esa pequeña lesión producto de un accidente en el ámbito familiar, y había tenido que ser internado por el episodio. Lo cierto es que se perdió los últimos tres juegos, pero en su caso sí estará entre los relevos ante Toluca.

Mientras que Rayados sufrirá el hecho de no poder alinear a Tecatito Corona ni a Lucas Ocampos, su rival no está mejor: Alexis Vega no podrá jugar la revancha. El capitán del Toluca tenía la esperanza de llegar óptimo a la vuelta de semifinales, pero su lesión de isquiotibial no le permitiría hacerlo. Así, ambos arriban disminuidos.

Ante los problemas físicos de Corona y Ocampos, el Monterrey rotará a un 5-3-2 con Sergio Canales y Germán Berterame como únicos atacantes. Al no tener suplentes a la altura como extremos, y con el bajo nivel de Anthony Martial, Torrent se volcará a un esquema más rígido y sólido en defensa. ¿Podrán avanzar sin sus figuras en el Nemesio Diez?