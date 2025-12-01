Ya transcurrió un año de la final de la Liga MX que disputó Rayados frente al América por el Apertura 2024. Monterrey se quedó a las puertas del título y ahora tendrá una nueva chance de meterse en los dos partidos decisivos en busca del título.

Rayados se enfrenta en la semifinal del Apertura 2025 con Toluca, el vigente campeón de la Liga MX. En la previa al inicio de la eliminatoria contra los Diablos Rojos una de las incógnitas surgen sobre la posible presencia de Lucas Ocampos, quien no estuvo presente en los cuartos de final ante el América.

Recordemos que el delantero sufrió una fractura de radio en la muñeca derecha por un accidente doméstico. Después de lo sucedido, la noticia positiva de este lunes es que Lucas Ocampos volvió a pisar El Barrial para el entrenamiento, aunque el argentino solo hizo trabajos en el gimnasio.

Lucas Ocampos no juega desde el Clásico Regio (Getty Images)

Según lo revelado por Felipe Galindo, periodista de Multimedio Deportes, el argentino todavía no está en condiciones de hacer ejercicios en campo ni de tener contacto con el balón. Por lo tanto, la presencia de Lucas Ocampos en la semifinal contra Toluca parece poco probable.

Víctor Guzmán, otro regreso

Por otro lado, Víctor Guzmán se entrenó con normalidad este lunes y es una buena noticia para Domènec Torrent de cara a los duelos ante el conjunto de Antonio Mohamed. El ‘Toro’ solo jugó 10 minutos en la ida contra el América y en la vuelta no estuvo presente por una fatiga muscular.

De esta manera, Rayados recupera un futbolista para la defensa. Cabe recordar que Domènec Torrent no podrá contar con Jorge Rodríguez en el primer partido luego de su expulsión en la vuelta contra el América. Monterrey y Toluca ya se enfrentaron en los cuartos de final del Clausura 2025, instancia en la que los Diablos Rojos avanzaron por la ventaja deportiva.

En síntesis