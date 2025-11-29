Las alineaciones de América vs. Rayados por los cuartos de final del Apertura 2025

Este sábado 29 de noviembre comienzan a definirse los semifinalistas de la Liguilla del Apertura 2025. América y Rayados se enfrentan en el Estadio Ciudad de los Deportes, y a partir de las 17:00hs (CDMX), en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX.

Publicidad

Publicidad

Monterrey le ganó por 2-0 a Las Águilas el miércoles pasado en el Gigante de Acero. El equipo de Domènec Torrent aprovechó la localía para conseguir una ventaja importante, pero no es nada decisiva considerando que el América tiene la ventaja deportiva.

El club azulcrema está atravesando una situación límite que nunca vivió desde que inició el ciclo de André Jardine, ya que el América siempre llegó al menos a la final de la Liga MX con el técnico brasileño. Para avanzar a la semifinal, Las Águilas tienen que ganar al menos por dos goles ante Rayados.

La probable alineación de América

Luis Ángel Malagón

Kevin Álvarez

Sebastián Cáceres

Ramón Juárez

Cristian Borja

Israel Reyes

Erick Sánchez

Álvaro Fidalgo

Alejandro Zendejas

Brian Rodríguez

Rodrigo Aguirre

Publicidad

Publicidad

La probable alineación de Rayados

Santiago Mele

Erick Aguirre

Sergio Ramos

Stefan Medina

Gerardo Arteaga

Fidel Ambriz

Jorge Rodríguez

Sergio Canales

Oliver Torres

Jesús Corona

Germán Berterame