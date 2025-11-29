Es tendencia:
Las alineaciones de América vs. Rayados por los cuartos de final del Apertura 2025

América y Rayados se enfrentan este sábado por los cuartos de final de la Liga MX. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

América y Rayados se enfrentan por un lugar en la semifinal
Este sábado 29 de noviembre comienzan a definirse los semifinalistas de la Liguilla del Apertura 2025. América y Rayados se enfrentan en el Estadio Ciudad de los Deportes, y a partir de las 17:00hs (CDMX), en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX.

Monterrey le ganó por 2-0 a Las Águilas el miércoles pasado en el Gigante de Acero. El equipo de Domènec Torrent aprovechó la localía para conseguir una ventaja importante, pero no es nada decisiva considerando que el América tiene la ventaja deportiva.

El club azulcrema está atravesando una situación límite que nunca vivió desde que inició el ciclo de André Jardine, ya que el América siempre llegó al menos a la final de la Liga MX con el técnico brasileño. Para avanzar a la semifinal, Las Águilas tienen que ganar al menos por dos goles ante Rayados.

La probable alineación de América

  • Luis Ángel Malagón
  • Kevin Álvarez
  • Sebastián Cáceres
  • Ramón Juárez
  • Cristian Borja
  • Israel Reyes
  • Erick Sánchez
  • Álvaro Fidalgo
  • Alejandro Zendejas
  • Brian Rodríguez
  • Rodrigo Aguirre
La probable alineación de Rayados

  • Santiago Mele
  • Erick Aguirre
  • Sergio Ramos
  • Stefan Medina
  • Gerardo Arteaga
  • Fidel Ambriz
  • Jorge Rodríguez
  • Sergio Canales
  • Oliver Torres
  • Jesús Corona
  • Germán Berterame
patricio hechem
Patricio Hechem
