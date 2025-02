Pumas UNAM volvió la victoria en el Clausura 2025 tras derrotar por 3-2 a Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez y cortó una racha de tres encuentros sin éxitos en la Liga MX. Una de las grandes figuras del triunfo felino fue Ignacio Pussetto, quien anotó su primer doblete en el futbol mexicano.

La actuación del delantero argentino de 29 años fue destacada por Gustavo Lema, entrenador del conjunto auriazul, en conferencia de prensa. Al respecto, el DT remarcó que se le debe de tener paciencia al futbolista que arribó a CU en el mercado de fichajes pasado, ya que posee el antecedente de ser “el goleador del futbol argentino”.

“Es un poco la paciencia que pedimos y que a veces no hay y es lógico, pero nosotros pedimos paciencia porque no nos puede sorprender. Trajimos al goleador del futbol argentino, y el margen de error es chiquito”, manifestó el timonel universitario.

Ignacio Pussetto anotó su primer doblete en el futbol mexicano. (Getty Images)

Además, reveló que Pussetto -quien anotó tras cuatro partidos y por primera vez en el Clausura 2025- viene de recuperarse de una lesión sufrida durante el receso de invierno, por lo cual se alegró de que el atacante haya recuperado su nivel.

“Hay una adaptación. Nosotros sabemos del tema y sumado a las lesiones porque tuvo una lesión muy grave en las últimas fechas, pero como entramos en receso no se supo, pero sí tuvo una lesión muy grande y los tiempos que a veces no se tienen en el futbol, pero que son lógicos y después afloran las condiciones de los jugadores, así que estamos contentos con que vayan llegando esa situación”, agregó.

Lema: “Hicimos un buen partido”

Por otro lado, el estratega argentino hizo un balance de la victoria de su equipo ante Atlético de San Luis. Además, se refirió a cómo vivió las intervenciones del VAR en momentos claves del encuentro, ya que mediante esa instancia se anuló un gol de los rojiblancos y se convalidó el tanto de Jorge Ruvalcaba que le dio la victoria al conjunto visitante.

“Hicimos un buen partido. La idea es no dejar jugar a Atlético de San Luis porque lo hace muy bien (…) felicitar a mis jugadores por esa frialdad que tuvieron y el manejo de los momentos. Fue terrible esperar esas jugadas con VAR, pero a veces se dan así con esas circunstancias y al menos para los que estábamos dentro es terrible”, aseguró.

Pidió superar la salida del Chino Huerta

Otro de los temas sobre los que fue consultado Gustavo Lema tuvo que ver con la adaptación del equipo a la salida de César Huerta, quien fue transferido a Bélgica para jugar en Anderlecht. Al respecto, el sudamericano pidió dejar atrás la ida del delantero y volvió a solicitar paciencia más allá del triunfo en San Luis Potosí.

Gustavo Lema afirmó que su equipo deberá mutar para acostumbrarse a jugar sin César Huerta. (Getty Images)

“Se vive una locura y todo son tiempos, y los equipos mutan y salen jugadores, y tienen que funcionar con tiempo y esto no quiere decir que ya esté, falta tiempo de trabajo. No tenemos que abrazarnos a la pérdida del Chino, sino que tenemos que mutar a un equipo que juegue diferente y pueda jugar y hacer cosas mejores, pero no se puede ver el mismo equipo, les pido a todos los que tienen ansiedad que tengamos paciencia y no nos volvamos locos por el triunfo de hoy”, dijo.

Opinó sobre la llegada de Sergio Ramos a Rayados

Finalmente, el ex ayudante de Antonio Mohamed se expresó sobre la llegada del defensa español Sergio Ramos a Rayados, a la cual comparó con el fichaje de James Rodríguez en León.

“Es espectacular, lo dije la vez pasada con James porque enaltecen la liga, en el caso de James ya lo vimos y sabemos lo profesional que es Sergio Ramos. En todo lo que significa crecimiento para la liga, todos los que somos partícipes nos tenemos que sentir contentos de que pasen estas cosas”, concluyó.