El mundo alrededor de Tigres UANL aún sigue golpeado después de la derrota en la final de la Liga MX ante Toluca. El club auriazul estuvo cerca de conseguir su novena estrella y de darle una alegría a su afición, pero fue superado por los Diablos Rojos en los penales.

No obstante, más allá de la decepción por perder la final, el mundo Tigres recibió este martes una noticia positiva relacionada a su equipo femenil y una de sus históricas. Lizbeth Ovalle ganó el galardón Marta al Mejor Gol del Año en los premios The Best de la FIFA.

La mexicana actualmente es futbolista del Orlando Pride de la NWSL, pero Lizbeth Ovalle obtuvo este premio por el recordado gol de escorpión invertido en marzo de este año en un partido contra Chivas femenil. Y la FIFA envió un mensaje a través de sus redes sociales.

“¡Es un placer anunciar que 🇲🇽 Lizbeth Ovalle es la ganadora del Premio Marta de la FIFA 2025 en reconocimiento a su audaz y espectacular gol para el@clubtigresfemenil contra las Chivas de Guadalajara! @lizbethovalle11marcó un brillante ‘gol de escorpión invertido’, demostrando una proeza de técnica maravillosa, una habilidad impecable y una enorme imaginación. Muchas gracias por este gran momento, que ha captado la atención de todo el mundo del fútbol, y felicidades por este merecido premio”, comunicó la FIFA.

El mensaje de Lizbeth Ovalle

Por su parte, la entidad máxima del futbol mundial también compartió un video de Lizbeth Ovalle en el que agradece el premio Marta: “Estoy muy agradecida por ganar el Premio Marta de la FIFA 2025. Desde la nominación, fue un momento muy especial y al ver tantos goles increíbles, incluido uno de Marta, con quien hoy tengo el orgullo de compartir equipo, sentí una emoción enorme”.

“Cualquiera de esos golazos podría ganar y que el mío haya sido elegido me llena de orgullo. Gracias a la FIFA, a la afición y a quienes votaron por mí, este premio no es solo mío, también representa la calidad del fútbol en México. Así que este premio también es para la Liga MX Femenil y el fútbol mexicano. Gracias a mi familia por su apoyo incondicional y a todas las niñas que siguen y sueñan con jugar al fútbol, sigan creyendo que los sueños se cumplen. Muchas gracias”, concluyó la futbolista mexicana.

Lizbeth Ovalle estuvo ocho temporadas en Tigres, donde ganó seis títulos de Liga MX, y a partir de agosto de este año está jugando en el Orlando Pride de los Estados Unidos. Allí, la mexicana comparte plantel con Marta, considerada una de las mejores jugadoras en la historia del futbol femenil.

