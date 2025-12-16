Gracias al gran momento que atraviesa en Toluca, donde recientemente se consagró bicampeón, el nombre de Antonio Mohamed comenzó a sonar como posible candidato para dirigir en un futuro a la Selección Mexicana. Sin embargo, el entrenador argentino volvió a dejar en claro que no llegará al Tri. En diálogo con Futbol Picante de ESPN, expresó: “Ya dije nunca. Como con América, al América no vuelvo más”.

Justamente, en la previa de la final ante Tigres, Mohamed también descartó la posibilidad de dirigir a México, pero dejó la puerta abierta a Rayados de Monterrey: “México no, ya pasó para mí. Monterrey siempre está en mi radar y en mi corazón. Hoy tengo contrato con Toluca, soy feliz acá, pero quién te dice en unos años”.

El Turco sigue enfocado en Toluca, donde ha logrado devolverle la grandeza al club y consolidarse como uno de los entrenadores más exitosos del fútbol mexicano en los últimos años. Su capacidad para armar equipos competitivos y obtener resultados lo ha colocado como uno de los técnicos más respetados del país.

Además de su presente con Toluca, la trayectoria de Mohamed incluye múltiples títulos en diferentes equipos, lo que lo consolida como una leyenda de la Liga MX y un referente dentro del futbol mexicano.

Todos los títulos de Antonio Mohamed en el fútbol mexicano

Liga MX : Apertura 2012 con Xolos Apertura 2014 con América Apertura 2019 con Rayados Bicampeonato Apertura 2024 y 2025 con Toluca

: Copa MX : 2017 con Rayados 2020 con Rayados

: Campeón de Campeones : 2025 con Toluca

:

Con estos logros, Antonio Mohamed reafirma su capacidad para llevar a sus equipos a lo más alto y demuestra que su presente con Toluca sigue siendo su prioridad, dejando claro que su camino no pasa por la Selección Mexicana por ahora.

