Es probable que Javier Aguirre saque muchas conclusiones de la Fecha FIFA que acaba de finalizar. La Selección Mexicana se enfrentó con dos rivales complejos que le pusieron las cosas difíciles al equipo: el Tri perdió 4-0 ante Colombia y luego empató 1-1 con Ecuador.

Después de estos resultados, sobre todo tras el primero contra Colombia, Javier Aguirre recibió muchas críticas tanto de los aficionados como de la prensa y de distintos protagonistas. Sin embargo, Mikel Arriola está convencido de que el Vasco es el indicado para la Selección Mexicana.

En una entrevista con David Faitelson en TUDN, el Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol apoyó a Javier Aguirre: “Javier Aguirre es el hombre indicado, es el líder de un plan, de un programa que diseñó junto con los dueños, junto con la FMF y está en la fase de implementación que implica retos”.

“Pero a ver, si hacemos un poco el balance distinto a los partidos de preparación que llevamos, Javier lo que ya le aportó al país fue el título de la Nations League que no se había obtenido. A veces es difícil hablar de intangibles, pero hay varios generados por Javier y su cuerpo técnico, por ejemplo ese de querer estar en la selección”, siguió comentando Mikel Arriola.

“Quizás algunos desajustes que tú ves en la cancha es por las ganas de gustar al técnico. Hoy los jugadores están convencidos de que quieren jugar su Mundial en su país y que tienen que competir por el puesto“, agregó el Comisionado de la FMF en relación a Javier Aguirre y el Tri.

¿Cuándo y contra quién vuelve a jugar México?

Después de los partidos con Colombia y Ecuador, ahora México volverá a enfrentarse con dos rivales de Conmebol. El equipo de Javier Aguirre se cruzará en la Fecha FIFA de noviembre contra Uruguay y Paraguay; el primer amistoso será el sábado 15 de dicho mes y el segundo el martes 18.