A falta de un rato para el puntapié inicial del partido, Pumas y Rayados anunciaron sus alineaciones para el compromiso de esta tarde por el Apertura 2026. Los equipos se despedirán de la fase regular del torneo en esta jornada 17 del certamen, donde intentarán conseguir una valiosa victoria para sus fanaticadas.

Publicidad

Dentro de los elegidos del dueño de casa no hay grandes sorpresas, más allá del esperado regreso de Álvaro Angulo al once titular. Ahora bien, por el lado de la visita, Monterrey reveló que Esteban Andrada no jugará el partido de este sábado en el Estadio Olímpico Universitario. El guardameta albiazul no estará ni siquiera en la banca.

Si bien la institución de manera oficial no brindó detalles sobre la ausencia de su futbolista, Felipe Galindo, reconocido ‘insider’ de Rayados, sí contó qué es lo que pasa. Según el periodista, el golero argentino sufrió molestias en los meniscos de la rodilla y ese problema lo dejó fuera de la lista de convocados para enfrentar a Pumas hoy.

Andrada mirará el partido desde el hospital [Foto: Getty]

Publicidad

De acuerdo al reportero del Monterrey, Esteban Andrada acudió el viernes al hospital a revisar la zona donde sintió la dolencia durante el entrenamiento. Allí se realizó una serie de estudios y en las próximas horas saldrá el parte médico oficial. Todo Rayados cruza los dedos para que esto no se trate de una lesión de gravedad.

Ante la imposibilidad de atajar del habitual cancerbero titular, Luis Cárdenas defenderá el arco albiazul esta tarde ante Pumas en CU. Matías Almeyda tuvo una intensa plática con el ‘Mochis’ antes del puntapié inicial, para motivarlo y que ayude al equipo a lograr el triunfo que necesitan. Oportunidad importante para el suplente.

La baja de Esteban Andrada es muy sensible ya que una victoria hoy le asegura Liguilla a Monterrey, y no tendrán a su portero indiscutido para conseguirlo. Cárdenas no se juega una ficha solo para lo que resta de esta Liga MX, sino también pensando en el plantel del 2027. ¿Podrá cumplir con las expectativas del cuerpo técnico?