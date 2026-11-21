El conjunto de Matías Almeyda llega con obligaciones a su visita a los 'Felinos' de esta última fecha.

En el Estadio Olímpico Universitario, Rayados tendrá una dura prueba ante el local Pumas, en su intención de colarse por la ventana a la Liguilla de este campeonato. El Monterrey, con una de las plantillas más poderosas del país, todavía no ha podido asegurar su lugar en la fase final y a esa búsqueda saldrá este sábado.

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¿En qué posición llega Rayados al juego con Pumas por el Apertura 2026?

En la previa del choque de esta jornada decisiva, ‘La Pandilla’ figura en el 9° escalafón del torneo, con 24 unidades logradas en dieciséis compromisos. Fue una temporada muy irregular del Monterrey, que de hecho ganó solo uno de sus últimos cuatro juegos en esta recta final. Se les viene un duelo cúlmine para cumplir el objetivo.

En esa línea, el cuadro regio deberá aprovecharse de que su rival ya está eliminado para poder sacar un buen resultado y dar el golpe que necesitan. Un club con jugadores de tanta jerarquía como Rayados no puede permitirse quedar fuera en primera ronda del Apertura 2026. Tendrán que dar la cara por sus fans en este desafío.

Rayados, con una chance de oro ante Pumas [Foto: Getty]

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¿Qué pasa si Rayados pierde con Pumas por el Apertura 2026?

En caso de una derrota ante los ‘Felinos’, el Monterrey quedará eliminado del torneo sin importar lo que ocurra en los demás partidos de la fecha. Una caída hoy en CU los marginaría al noveno lugar de la tabla, fuera de la zona de clasificación y por lo tanto sin chances de Liguilla. No pueden darse el lujo de perder.

¿Qué pasa si Rayados empata con Pumas por el Apertura 2026?

En caso de una igualdad ante los ‘Universitarios’, el Monterrey también quedará eliminado del certamen dejando de lado lo que suceda con los otros encuentros. Si suma un punto esta tarde, el conjunto de Matías Almeyda igualaría la línea de Xolos y de Pachuca (que ahora están dentro), pero tiene peor diferencia de gol que ambos.

¿Qué pasa si Rayados gana a Pumas por el Apertura 2026?

En caso de un triunfo ante los auriazules, el Monterrey clasificará directo a la Liguilla del campeonato mexicano, dependiendo de sí mismo en este sentido. Logrando una victoria como visitante ante los de Esteban Solari, cosecharían tres puntos que les permitirían dejar eliminado a Xolos y meterse en la siguiente ronda. ¿Habrá Pandilla en cuartos de la Liga MX?