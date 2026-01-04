¿Juega Raúl Jiménez? Las alineaciones de Fulham vs. Liverpool por la jornada 20 de la Premier League 2025-26

Desde las 9:00 horas de la CDMX, Fulham recibe a Liverpool en Craven Cottage por la jornada 20 de la Premier League, en un partido clave para ambos equipos de cara a lo que viene en la temporada. El duelo promete intensidad, buen ritmo y nombres importantes dentro del campo.

El conjunto local llega tras empatar 1-1 frente a Crystal Palace en la fecha anterior. Fulham se mantiene en la zona media de la tabla, pero con margen para seguir sumando puntos que le permitan ilusionarse con pelear por un boleto a competencias europeas en la recta final del campeonato.

Del otro lado estará un Liverpool que también viene de igualar, en su caso 0-0 ante Leeds. El equipo dirigido por Arne Slot continúa en puestos de Champions League, aunque todavía a una distancia considerable del líder del torneo, Arsenal, por lo que no puede darse el lujo de dejar puntos en el camino.

Uno de los focos estará puesto en Raúl Jiménez, quien atraviesa un gran momento y será titular en Fulham. El delantero mexicano buscará imponer su jerarquía desde el arranque y convertirse en una de las principales amenazas ofensivas frente a una defensa de alto nivel.

Alineación de Fulham para recibir a Liverpool

Bernd Leno

Kenny Kete

Joachim Andersen

Jorge Cuenca

Antonee Robinson

Sasa Lukic

Sander Berge

Harry Wilson

Emile Smith

Kevin

Raúl Jiménez

Alineación de Liverpool para visitar a Fulham

Alisson Becker

Connor Bradley

Ibrahima Konaté

Virgil van Dijk

Andrew Robertson

Ryan Gravenberch

Curtis Jones

Jeremie Frimpong

Dominik Szoboszlai

Florian Wirtz

Hugo Ekitike

En síntesis

Raúl Jiménez será titular como delantero principal del Fulham en Craven Cottage.

será titular como delantero principal del en Craven Cottage. Fulham y Liverpool juegan la jornada 20 de la Premier League a las 9:00.

y juegan la de la Premier League a las 9:00. El técnico Rubén Amorim alinea a Alisson Becker y Virgil van Dijk como titulares.

