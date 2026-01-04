Es tendencia:
Copa Pacífica

¿Atlas vs. Rayados va por TV Abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego por la Copa Pacífica 2026

Atlas y Rayados se enfrentan este domingo por la final de la Copa Pacífica. Conoce los detalles de cómo ver el partido en México.

Por Patricio Hechem

Atlas y Rayados se enfrentan por la Copa Pacífica 2026
© Imago7Atlas y Rayados se enfrentan por la Copa Pacífica 2026

Atlas y Rayados se enfrentan este domingo 4 de enero por la final de la Copa Pacífica 2026. El encuentro, el cual se lleva a cabo en el Estadio Jalisco, comienza a las 18:30hs (CDMX) y se da una semana antes de que inicie la Liga MX para ambos equipos.

Monterrey le ganó por 3-0 a Leones Negros en la semifinal de la Copa Pacífica 2026 gracias a los goles de Roberto de la Rosa, Anthony Martial y Cristian Reyes, mientras que Atlas derrotó en los penales a Chivas en el Clásico Tapatío luego de un empate por 0-0 en los 90 minutos.

¿Cómo ver EN VIVO el partido entre Rayados y Atlas?

Al igual que en ambas semifinales, el partido entre Rayados y Atlas de este domingo por la final de la Copa Pacífica 2026 podrá verse en la TV a través de ESPN y también vía streaming desde Disney+.

El debut de Rayados y Atlas en la Liga MX

El equipo dirigido por Domènec Torrent debutará el próximo sábado 10 de enero en el Clausura 2026. Rayados recibirá a partir de las 21:00hs (CDMX) en el Gigante de Acero ni más ni menos que a Toluca, el bicampeón de la Liga MX, por lo que el comienzo para el club regiomontano no será nada fácil.

Por su parte, Atlas jugará uno de los primeros partidos del fin de semana que se viene. El conjunto de Diego Cocca recibirá en el Estadio Jalisco a Club Puebla el próximo viernes 9 de enero, en un partido que comenzará a las 21:00hs (CDMX).

  • Rayados y Atlas juegan la final de la Copa Pacífica 2026 este 4 de enero.
  • Transmisión confirmada por ESPN y streaming en Disney+ a las 18:30hs (CDMX).
  • El encuentro se disputa en el Estadio Jalisco previo al inicio de la Liga MX.
patricio hechem
Patricio Hechem
