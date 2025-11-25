Atlas es uno de los ocho equipos que están de vacaciones hace semanas ya debido a que ni siquiera pudo clasificar al Play-In. Los Rojinegros tuvieron un 2025 complicado y el objetivo es mejorar sus resultados el año próximo con Diego Cocca al mando.

Publicidad

Publicidad

Con respecto al futuro a corto plazo de Atlas, el club ya anunció la salida de distintos futbolistas como el caso de Matías Cóccaro, Carlos Orrantia y Alonso Ramírez. Por otra parte, la situación de Camilo Vargas es una de las prioridades de la directiva.

El vínculo del portero colombiano finaliza en 2026, pero de acuerdo a lo revelado por distintas fuentes, Atlas ya está negociando directamente con Camilo Vargas para ofrecerle un nuevo vínculo por tres años más. Las pláticas estarían avanzadas aunque todavía no se habría llegado a un acuerdo total.

Camilo Vargas no tiene representante, por lo que la directiva habla con el portero de manera directa en la negociación. Hace unas semanas, el colombiano manifestó su deseo de continuar en Atlas: “Mi deseo es continuar. En todos estos años he tenido una relación abierta con la directiva y habrá que esperar que tiene la institución para mí”.

Publicidad

Publicidad

Camilo Vargas apunta a renovar por tres años en Atlas (Getty Images)

El portero se encuentra en el equipo de la Liga MX desde julio de 2019. Camilo Vargas se convirtió en un histórico de Atlas gracias al bicampeonato que logró con Diego Cocca como entrenador, quien también volvió al club hace pocos meses.

Si el colombiano termina renovando por tres años más y si cumple el vínculo, Camilo Vargas llegaría a estar en Atlas durante 10 temporadas. Por lo pronto, el colombiano disputó 238 partidos con los Zorros y apunta a incrementar ese número por mucho tiempo más.

Publicidad

Publicidad

ver también No solo Matías Cóccaro: Atlas anunció tres bajas más en la reestructuración de Diego Cocca para 2026

En síntesis