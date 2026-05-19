La expectativa por la final entre Pumas UNAM y Cruz Azul sigue creciendo y los boletos para la vuelta en CU ya alcanzan cifras impactantes en sitios de reventa, con precios que sorprendieron a los aficionados de la Liga MX.

Cada vez falta menos para que comience la serie que definirá al nuevo campeón del fútbol mexicano en esta temporada. Pumas UNAM y Cruz Azul protagonizarán una final que promete paralizar a toda la Liga MX durante esta semana.

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El partido de ida se jugará este jueves en el Estadio Ciudad de los Deportes desde las 20:00 hs de la CDMX, escenario donde Cruz Azul buscará sacar ventaja como local ante un rival que viene realizando una temporada espectacular y que es el gran candidato.

La gran definición será el domingo 24 de mayo desde las 19:00 hs de la CDMX en el Estadio Olímpico Universitario, donde finalmente se conocerá al nuevo campeón del futbol mexicano. La expectativa es enorme y los aficionados ya comenzaron a buscar entradas para uno de los partidos más esperados del año.

Sin embargo, lo que más está dando de qué hablar en las últimas horas son los precios de reventa para la vuelta en CU. La alta demanda provocó que los boletos se dispararan en distintas plataformas y muchos aficionados quedaron sorprendidos por las cifras que comenzaron a circular.

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¿Cuánto cuestan los boletos de reventa para la final de la Liga MX?

Según información compartida por TV Azteca, los precios en reventa para la final entre Pumas y Cruz Azul alcanzaron cifras impactantes. Las entradas más “económicas” rondan los 7 mil 800 pesos en la zona de Cabecera Sur.

Mientras tanto, en otras ubicaciones los costos también se elevaron considerablemente. En Cabecera Norte aparecen boletos cercanos a los 9 mil pesos, mientras que en Planta Baja General ya superan los 11 mil pesos. En sectores como Pebetero y Palomar, las entradas llegan aproximadamente a los 12 mil pesos.

Pero lo más sorprendente aparece en las zonas más exclusivas del estadio. De acuerdo con los reportes, algunos lugares en palcos de Planta Baja ya alcanzan cifras cercanas a los 116 mil pesos mexicanos, reflejando la enorme expectativa que existe por esta final de la Liga MX.

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