¿Quiénes son los seis representantes que tendrá la Liga MX en la Concachampions 2027?

La Primera División de México tiene definidos a los equipos que serán parte del certeman internacional del próximo año.

Bajo el marco de la Vuelta de las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, Pumas UNAM venció 1-0 a Pachuca y clasificó a la Final del certamen nacional tras un global de 1-1 pero con una ventaja deportiva que lo favoreció por haber terminado mejor posicionado en la Fase Regular.

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Sin embargo, más alla del boleto a la gran definición del certamen nacional, Universitarios y Tuzos también luchaban por un premio adicional. Y es que el ganador de esta serie se clasificaría a la Concachampions 2027, a raíz de que la Primera División de México le da dos lugares a los finalistas de la temporada.

Mientras Toluca y Tigres UANL estarán en el torneo tras definir el Apertura 2025, Pumas UNAM y Cruz Azul lo harán por llegar a la serie final del Clausura 2026. En tanto, Chivas y América se metieron al torneo ya que la liga le da dos cupos a los mejores equipo de la tabla general que no hayan sido finalistas de los torneos.

🏆CONCACAF Champions Cup 2027

✅CLASIFICADOS LIGA MX



Se definen los 6 Clasificados de México para la siguiente edición de la Copa de Campeones CONCACAF.



Toluca, Tigres, América, Cruz Azul, Chivas y Pumas están dentro de CCC.



Aún quedan los 3 Cupos de la Leagues Cup 2026. pic.twitter.com/MH8ar8MENM — CNF Sports (@CNFconcacaf) May 18, 2026

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La buena noticia para equipos como Pachuca, Rayados, Atlas, Xolos, León o Santos Laguna, entre otros, es que el país tendrá a disposición tres lugares más en el torneo por medio de la Leagues Cup 2026. Cabe recordar que este torneo exclusivo de Estados Unidos y México le da boletos a los tres mejores del certamen.

De esa manera, la Liga MX podría tener hasta 9 equipos en el máximo certamen de clubes de Norte, Centroamérica y Caribe, algo que nunca ha pasado ya que hasta el momento todos los cupo extras que daba la Leagues Cup fueron equipos de la MLS.

Cruz Azul y Toluca van por la clasificación directa a Octavos de Final

Cabe añadir que la Máquina Cementera y los Diablos Rojos podrían tener el beneficio de ahorrarse una ronda y entrar en el torneo directamente en Octavos de Final. Esto es porque el reglamento del torneo le da un lugar al mejor campeón de México a esa ronda. Cruz Azul fue el equipo con más puntos de la temporada, con 68, mientras que Toluca fue segundo con 67.

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En síntesis