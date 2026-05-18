El director técnico de los Universitarios y el entrenador de la Máquina Cementera rompieron una importante racha negativa en México.

Este fin de semana se jugaron los partidos de Vuelta de las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX y se conocieron a los dos clasificados a la gran Final. Si bien Pumas UNAM, que fue 1° en la Fase Regular, estará en la definición, Cruz Azul, que fue 3°, eliminó a Chivas (2°).

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Ahora, un dato que salió a la luz fue de una larga racha que rompieron los entrenadores de los equipos, Efraín Juárez de los Universitarios y de Joel Huiqui de la Máquina Cementera. Ambos serán protagonistas de una histórica definición en el país.

¡LA GRAN FINAL ESTÁ LISTA! 🏆🤩



Universitarios y Celestes están en la última instancia para luchar por la gloria en #LaFiestaDeLaAfición. 🔥



¡La batalla por el título está cerca! ⚽️#ConMéxicoC26 pic.twitter.com/ZnbWx5aO9d — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 18, 2026

Y es que tras 13 años y 24 finales de la Primera División de México, dos entrenadores del país se enfrentarán en la definición. Esto no pasaba desde el Clausura 2013, cuando Miguel Herrera venció con América a Guillermo Vásquez, quien en ese entonces era DT de Cruz Azul.

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Por otro lado, el último director técnico mexicano en ganar un título de Liga MX también fue el último en dirigir una Final. Ignacio Ambriz fue campeón con León durante el Guardianes 2020 al vencer a Pumas UNAM dirigido por Andrés Lillini. Luego dirigió la del Apertura 2022 con Toluca y cayó ante el Pachuca de Guillermo Almada.

Historial de Finales desde el Clausura 2013 en la Liga MX

Apertura 2025: Antonio Mohamed (Argentina) vs. Guido Pizarro (Argentina)

Clausura 2025: Antonio Mohamed (Argentina) vs. André Jardine (Brasil)

Apertura 2024: André Jardine (Brasil) vs. Martín Demichelis (Argentina)

Clausura 2024: André Jardine (Brasil) vs. Martín Anselmi (Argentina)

Apertura 2023: André Jardine (Brasil) vs. Robert Dante Siboldi (Uruguay)

Clausura 2023: Robert Dante Siboldi (Uruguay) vs. Veljko Paunović (Serbia)

Apertura 2022: Guillermo Almada (Uruguay) vs. Ignacio Ambriz ( México )

) 8.- Clausura 2022: Guillermo Almada (Uruguay) vs. Diego Cocca (Argentina)

Apertura 2021: Diego Cocca (Argentina) vs. Ariel Holan (Uruguay)

Guardianes 2021: Juan Reynoso (Perú) vs. Guillermo Almada (Uruguay)

Guardianes 2020: Ignacio Ambriz ( México ) vs. Andrés Lillini (Argentina)

) vs. Andrés Lillini (Argentina) Apertura 2019: Miguel Herrera ( México ) vs. Antonio Mohamed (Argentina)

) vs. Antonio Mohamed (Argentina) Clausura 2019: Ignacio Ambriz ( México ) vs. Ricardo Ferretti (Brasil)

) vs. Ricardo Ferretti (Brasil) Apertura 2018: Pedro Caixinha (Portugal) vs. Miguel Herrera ( México )

) Clausura 2018: Hernán Cristante (Argentina) vs. Robert Dante Siboldi (Uruguay)

Apertura 2017: Antonio Mohamed (Argentina) vs. Ricardo Ferretti (Brasil)

Clausura 2017: Matías Almeyda (Argentina) vs. Ricardo Ferretti (Brasil)

Apertura 2016: Ricardo Ferretti (Brasil) vs. Ricardo La Volpe (Argentina)

Clausura 2016: Antonio Mohamed (Argentina) vs. Diego Alonso (Uruguay)

Apertura 2015: Guillermo Vázquez ( México ) vs. Ricardo Ferretti (Brasil)

) vs. Ricardo Ferretti (Brasil) Clausura 2015: Víctor Manuel Vucetich (México) vs. Pedro Caixinha (Portugal)

Apertura 2014: Antonio Mohamed (Argentina) vs. Ricardo Ferretti (Brasil)

Clausura 2014: Enrique Meza ( México ) vs. Gustavo Matosas (Uruguay)

) vs. Gustavo Matosas (Uruguay) Apertura 2013: Miguel Herrera ( México ) vs. Gustavo Matosas (Uruguay)

) vs. Gustavo Matosas (Uruguay) Clausura 2013: Miguel Herrera (México) vs. Guillermo Vázquez (México)

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En síntesis