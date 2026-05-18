El periodista eligió a su ganador y explicó los motivos por los cuáles cree que ese equipo se quedará con el título el próximo domingo en el CU.

La final del futbol mexicano ya está confirmada y tendrá frente a frente a Pumas UNAM y Cruz Azul, dos equipos que llegan en un gran momento y que buscarán quedarse con el título del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

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Luego de las semifinales disputadas este fin de semana, Pumas logró eliminar a Pachuca, mientras que Cruz Azul dio el golpe tras dejar afuera a Chivas, uno de los grandes candidatos al campeonato.

El partido de ida se jugará el próximo jueves en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que la vuelta se disputará el domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario, donde los auriazules tendrán el apoyo total de su afición.

Muchos consideran que Pumas parte como favorito por el enorme torneo que realizó durante la fase regular, donde terminó como superlíder. Además, el equipo universitario tendrá la ventaja de cerrar la serie en casa, algo que podría terminar siendo determinante en una final tan pareja.

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Sin embargo, Cruz Azul también llega con mucha confianza después de eliminar a Chivas y demostrar que tiene herramientas para competirle a cualquiera. La Máquina intentará conquistar su décima liga y volver a escribir una página importante en su historia.

El periodista David Faitelson fue consultado por Diario Récord a la salida del estadio y no dudó en elegir a su favorito para quedarse con el campeonato. Para Faitelson, el equipo que ganará el próximo torneo será nada más ni nada menos que Pumas.

Los motivos de Faitelson

“Lo veo muy enfocado, lo veo con la gente, muy metido, muy concentrado. Yo creo que Pumas va a ser campeón”, fueron las razones que dio Faitelson para elegir al equipo de Efraín Juárez como el favorito.

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AH CARAY, YA TIENE A SU FAVORITO 😳🔥



David Failtelson ya dijo que Pumas será el campeón de la Liga MX y ojito al porque.



📹 @pablo_LMtz pic.twitter.com/gtn6TUgJvt — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 18, 2026

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