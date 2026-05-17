La leyenda no detiene su marcha, volvió a anotar y sigue acercándose a su archirrival. ¿Cómo está la contienda?

Lionel Messi entró en su propia preparación mundialista y no hay quien lo detenga en un presente furioso con Inter Miami. El astro argentino se alista para el torneo con su selección, y mientras tanto, sigue dando la nota en su club. Esta tarde, volvió a convertir en la MLS y otra vez lo hizo para abrir el marcador en un partido cerrado donde habían errado mucho.

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El capitán de las ‘Garzas’ ya había tenido un par de ocasiones en la primera hora de juego este domingo en el NU Stadium, y a los 31′ marcó el 1-0 ante Portland Timbers. En una jugada ofensiva sensacional de Inter Miami, combinaron los delanteros, Telasco Segovia asistió ¡de taco! y el fenómeno sacó un zurdazo para anotar el primero de la jornada.

Con esta nueva conquista por la Major League Soccer, Lionel Messi alcanzó los 911 goles en su carrera profesional, en 1158 encuentros disputados en total desde su debut. Además, con este tanto, llegó a 91 anotaciones en los Estados Unidos representando a Inter Miami, a lo largo de los 104 compromisos en los que ha participado con esa camiseta.

Messi y todo Inter Miami celebran el primero [Foto: Getty}

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No solo esta marca ante Portland Timbers le sirve al equipo para ponerse en ventaja y acercarse al triunfo, sino también al propio Leo Messi para acercarse a su archirrival. Cristiano Ronaldo se quedó en 970 goles, con tres años más de edad que su contendiente albiceleste. El portugués viene golpeado mientras que su oponente sigue en alza.

De este modo, a CR7 le falta hacer 30 y a LM10 le restan 89 por delante para llegar a la línea de los 1000 goles. Cristiano Ronaldo se encuentra actualmente más cerca, pero con este trajín dulce de Messi, le mete presión. En esta parte de la temporada, al albiceleste le quedan algunos juegos más para sumar, ya que Al-Nassr está disputando la definición de la misma e Inter Miami no.

El impactante presente de Lionel Messi con Inter Miami en la MLS:

Además del gol para romper el cero ante Portland Timbers, el emblema de las ‘Garzas’ también dio la asistencia del 2-0 de Inter Miami, que encamina la victoria esta tarde. El autor del segundo fue precisamente un argentino, que ahora además se naturalizó mexicano: Germán Berterame. El ex Monterrey crece de la mano del “diez”.

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El momento del argentino con su club es extraordinario: participó en 11 tantos en sus últimos 4 partidos. Gol y asistencia contra Orlando City, gol y dos asistencias contra Toronto FC, asistencia y hat-trick contra Cincinnati, y ahora gol y asistencia ante Portland. Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, en Argentina se ilusionan con esta actualidad de Messi.

El gol de Lionel Messi para recortar distancias a Cristiano Ronaldo: