Los regios cerraron un acuerdo para contratar al entrenador argentino con pasado en Chivas para la próxima temporada.

Rayados de Monterrey dejó atrás una temporada para el olvido, en la que no logró clasificarse en ninguna de las competencias importantes. El club regio decidió dar un golpe de timón y comenzar un nuevo proyecto con la mira puesta en volver a pelear en lo más alto del fútbol mexicano.

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Uno de los primeros movimientos fuertes fue la salida de Tato Noriega, en medio de una reestructuración profunda dentro de la institución. En su lugar llegó el neerlandés Dennis te Kloese como nuevo presidente deportivo, marcando el inicio de una nueva etapa de gestión.

Además, el proyecto deportivo contará con la presencia de Walter Erviti como director deportivo, sumando experiencia y conocimiento del fútbol mexicano para acompañar este proceso de reconstrucción.

Pero faltaba la pieza más importante: el entrenador. El elegido fue Matías Almeyda, quien ya tuvo un exitoso paso por Chivas y llega con la misión de devolverle identidad competitiva a Rayados, luego de un comienzo del 2026 para el olvido.

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El “Pelado” firmará contrato por dos temporadas y se espera que arribe a Monterrey en los próximos días para sellar su vínculo y comenzar a planificar la próxima campaña.

Los fichajes que podría analizar Almeyda

En cuanto a posibles refuerzos, ya empiezan a circular nombres importantes. Uno de ellos es Orbelín Pineda, jugador que Almeyda conoce muy bien de su etapa en Grecia, lo que lo podría convertir en uno de los grandes objetivos.

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Otro nombre que ilusiona es el de Alexis Sánchez, a quien también dirigió recientemente y que podría ser una opción si decide continuar su carrera fuera de Europa. Un movimiento así sería un verdadero bombazo para la Liga MX.

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