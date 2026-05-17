La posición que Santos Laguna priorizará reforzar para el Apertura 2026 tras el arribo de Renato Paiva como entrenador

El director técnico portugues es nuevo entrenador de los Guerreros y la directiva ya piensa en los refuerzos para el próximo torneo.

Santos Laguna cerró una temporada para el olvido tras un flojísimo Clausura 2026, donde terminó como sotanero al cosechar apenas 12 unidades, luego de cosechar 3 victorias, 3 empates y 11 derrotas. Para colmo, quedó obligado a pagar la multa del cociente.

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Ahora, los Guerreros dieron un paso importante que es la contratación de ni más ni menos que el director técnico del equipo, y el elegido fue el portugués Renato Paiva, que vuelve a dirigir en la Primera División de México tras su paso por Brasil. El periodista César Luis Merlo, reveló detalles de su contratación y lo que sigue para el equipo.

Así inició: “Una negociación bastante larga, comenzó algo así hace como un mes, en una reunión que tuvieron los directivos del Grupo Orlegui con el propio Paiva en Europa. Más precisamente en Madrid. Ahí conocieron su proyecto deportivo, Paiva conoció qué quería el club de él, y evidentemente hubo coincidencias“.

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Además, agregó: “Es cierto que también el equipo de la Comarca Lagunera entrevistó a otros candidatos por si no llegaban a un entendimiento económico. Porque claro, Paiva era un entrenador que para la economía del Grupo Orlegui, que se está acomodando después de haber sido vendido Atlas, quizás terminaba siendo un poco caro“.

Para cerrar, dio indicios del mercado de transferencias de los Guerreros: “Como bien dije aquí, ambas partes terminaron cediendo, se dieron la mano. Veremos que depara el mercado para Santos Laguna. En principio van a llegar bastantes refuerzos, no se imaginen un millón, pero sí me parece que la búsqueda de refuerzos está más orientada a la faceta defensiva que a la faceta ofensiva“.

¿Cómo fue el último ciclo de Renato Paiva como entrenador?

El último paso de Renato Paiva como DT fue en 2025, cuando dirigió al Fortaleza de Brasil, donde apenas estuvo en 10 compromisos, en los que obtuvo una victorias, 3 emaptes y 6 derrotas, cosechando apenas el 20% de los puntos. Además, fue parte de la campaña que terminó en el descenso del equipo a la Segunda División.

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En síntesis