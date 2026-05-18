Pumas UNAM vs. Cruz Azul: días, horarios y TV para la Gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX

Pumas UNAM y Cruz Azul disputarán la gran final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en una serie que promete muchas emociones. Conocé cuándo se juegan los partidos, los horarios y qué canales transmitirán la definición del campeonato mexicano.

La gran final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX ya quedó definida y tendrá frente a frente a Cruz Azul y Pumas UNAM, dos equipos históricos que llegan en un gran momento futbolístico. La Máquina logró eliminar a Chivas en semifinales, mientras que los universitarios hicieron lo propio dejando en el camino a Pachuca.

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La serie promete muchísima intensidad y un estadio repleto tanto en la ida como en la vuelta. Además, esta final servirá como desempate histórico entre ambos clubes, ya que cada uno ganó una final de Liga MX cuando se enfrentaron anteriormente.

En principio, el encuentro de ida se disputará el próximo jueves 21 de mayo y todo está prácticamente encaminado para que se juegue en el Estadio Ciudad de los Deportes. Aunque todavía resta la confirmación oficial, existe un 90% de posibilidades de que finalmente esa sea la sede elegida y no el Estadio Cuauhtémoc.

Respecto al horario, la primera final del Clausura 2026 comenzaría a las 21:00 hs de la CDMX, aunque la Liga MX todavía debe confirmar todos los detalles oficiales de la programación.

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Por otro lado, la final de vuelta se jugará el domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario, casa de Pumas UNAM. Todo parece indicar que el encuentro decisivo también se disputará en horario nocturno y arrancaría igualmente a las 21:00 hs de la CDMX.

Dónde ver EN VIVO Cruz Azul vs. Pumas UNAM por la final de Liga MX

Ambos partidos de la serie serán transmitido por televisión abierta mediante Canal 5 de Televisa. Además, la final también podrá seguirse a través de TUDN y la plataforma de streaming ViX+.

Por internet, otra de las opciones disponibles será Layvtime, que llevará la transmisión de la gran final para quienes quieran seguir el encuentro desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

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