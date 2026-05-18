Precio de los boletos para la Final de Pumas vs Cruz Azul

Estos son los costos de los boletos para la preventa de la Final entre Pumas y Cruz Azul.

Este domingo Pumas consiguió llegar a una Final más, ahora tendrá que medirse ante Cruz Azul para disputar el campeonato del Clausura 2026, es por ello que ya se dieron a conocer los horarios, sedes y fechas de los partidos, tanto el de ida como el de vuelta. El conjunto universitario en esta ocasión le tocará albergar este gran evento.

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El hecho de que la escuadra de Efraín Juárez llegara como líder de la fase regular, le dio la oportunidad de que esta Final se dispute en el Estadio Olímpico Universitario, por lo que ahí se podrá cerrar la llave del encuentro para conocer a quien se lleve el título de este torneo, así que ya va a arrancar la venta de boletos para ello.

¿Cuándo y a qué hora es la venta de boletos?

De acuerdo con la información publicada en las redes sociales del cuadro auriazul, la preventa será el día de mañana martes 19 de mayo a las 10:00 horas del centro de México. Ésta será a través de Ticketmaster y sólo para los que tenga la tarjeta Mifel, por lo que hasta las 23:00 horas se podrán adquirir por esta vía si están disponibles.

¿Cuánto cuestan los boletos?

Sin embargo, la venta general comenzará el miércoles 20 de mayo a la misma hora, esto de acuerdo con el periodista Brian Sales. La misma fuente dio a conocer algunos de los precios de los boletos para el próximo domingo 24 de mayo en Ciudad Universitaria, por lo que los más baratos en la planta baja estarán en 650 más los cargos de la boletera.

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En Palomar el costo es de 700 pesos más los cargos y en la zona de Palomar Goya el precio es de 800 más cargos. Hasta el momento no se han dado conocer cuáles serán los costos de la ida en el Estadio Ciudad de los Deportes para el próximo jueves 21 de mayo, por lo que se espera que el precio vaya de los 500 a los 3 mil 250 pesos.

En síntesis