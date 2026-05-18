Mientras Efraín Juárez gana 1,7 millones en Pumas UNAM, el salario de Joel Huiqui en Cruz Azul

Efraín Juárez y Joel Huiqui serán los entrenadores protagonistas de la final del Clausura 2026 entre Pumas UNAM y Cruz Azul. Mientras Juárez percibe cerca de 1,7 millones de dólares por temporada, también se conoció cuánto gana Huiqui dirigiendo a La Máquina.

Efraín Juárez y Joel Huiqui serán los entrenadores protagonistas de la gran final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX entre Pumas UNAM y Cruz Azul. Ambos lograron llevar a sus equipos hasta la definición del campeonato luego de eliminar a Pachuca y Chivas, respectivamente.

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Mientras Pumas apostó por un proyecto importante con Efraín Juárez al frente del equipo, en Cruz Azul la historia es completamente distinta. Joel Huiqui tomó protagonismo tras los cambios internos en el club y ahora tendrá la posibilidad de dirigir una final del fútbol mexicano.

La gran diferencia salarial entre Efraín Juárez y Joel Huiqui

Según información revelada por TV Azteca, Efraín Juárez percibe un salario cercano a los 1,7 millones de dólares anuales como entrenador de Pumas UNAM, cifra que lo posiciona entre los técnicos mexicanos mejor pagados de la Liga MX.

Del otro lado, la situación de Joel Huiqui es muy diferente. De acuerdo con información compartida por Vamos Azul, Cruz Azul no divulga oficialmente cuánto gana el entrenador, aunque se estima que un técnico de Fuerzas Básicas en un club mexicano puede percibir entre 50 mil y 100 mil pesos mexicanos por mes, dependiendo de la institución.

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Tomando como referencia el monto más alto, Huiqui estaría ganando aproximadamente 100 mil pesos mensuales, lo que anualizado equivaldría a unos 1.2 millones de pesos mexicanos por año, es decir, cerca de 69 mil dólares anuales.

Hasta el momento se desconoce si desde La Noria decidieron aumentarle el salario tras hacerse cargo temporalmente del primer equipo y llevarlo hasta la final del Clausura 2026, luego de la crisis que estaba pasando el equipo con Nicolás Larcamón.

En sintesis

Efraín Juárez y Joel Huiqui serán los entrenadores de la final del Clausura 2026.

y serán los entrenadores de la final del Clausura 2026. El salario de Efraín Juárez en Pumas UNAM ronda los 1,7 millones de dólares anuales.

en Pumas UNAM ronda los 1,7 millones de dólares anuales. El sueldo anual estimado de Joel Huiqui en fuerzas básicas equivale a 69 mil dólares.