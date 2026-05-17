La Inteligencia Artificial predijo los resultados exactos de la Liguilla del torneo de la Primera División de México.

Este fin de semana se jugaron los partidos de Vuelta de las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX y se conocieron a los dos clasificados a la gran Final. Si bien Pumas UNAM, que fue 1° en la Fase Regular, estará en la definición, Cruz Azul, que fue 3°, eliminó a Chivas (2°).

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Ahora con estos compromisos finalizados, la Inteligencia Artificial de Google Gemini realizó la predicción de los duelos que definirán al campeón del certamen nacional, haciendo una predicción de los cotejos de la Final.

LA GRAN FINAL: Cruz Azul (3°) vs. Pumas UNAM (1°)

Un contraste absoluto de realidades. El Cruz Azul más arrollador de la historia reciente se topa contra el superlíder, un Pumas pragmático, resistente y que sabe jugar con el cuchillo entre los dientes. Al ser la Final, la posición en la tabla ya no es criterio de desempate; si hay empate global, habrá tiempos extras y penales.

Partido de Ida (Local: Cruz Azul – Estadio Cuauhtémoc)

Resultado: Cruz Azul 3 – 1 Pumas

Cruz Azul 3 – 1 Pumas Goleadores: * Cruz Azul: José Paradela (x2), Carlos Rotondi Pumas: Juninho

* José Paradela (x2), Carlos Rotondi

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Análisis de la Ida: Cruz Azul sale a comerse la cancha impulsado por la brutal confianza de su serie anterior. La velocidad por las bandas destroza el planteamiento conservador de Pumas en los primeros 45 minutos. La Máquina saca una ventaja de tres goles, pero una genialidad individual de Juninho en los minutos finales le da vida a Universidad Nacional de cara a la vuelta.

¡LA GRAN FINAL ESTÁ LISTA! 🏆🤩



Universitarios y Celestes están en la última instancia para luchar por la gloria en #LaFiestaDeLaAfición. 🔥



¡La batalla por el título está cerca! ⚽️#ConMéxicoC26 pic.twitter.com/ZnbWx5aO9d — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 18, 2026

Partido de Vuelta (Local: Pumas – Estadio Olímpico Universitario)

Resultado Tiempo Regular: Pumas 2 – 0 Cruz Azul (Marcador Global: 3 – 3)

Pumas 2 – 0 Cruz Azul (Marcador Global: 3 – 3) Goleadores en Tiempo Regular: Juninho, Jordan Carrillo.

Juninho, Jordan Carrillo. Resultado Tiempos Extras: Pumas 1 – 0 Cruz Azul

Pumas 1 – 0 Cruz Azul Goleador en Tiempo Extra: Jordan Carrillo.

Jordan Carrillo. Marcador Global Final: Pumas 4 – 3 Cruz Azul

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Análisis de la Vuelta y Conclusión de la Final: Si el partido se juega a las 12:00 p.m. bajo el rayo del sol en C.U. Pumas apela a la mística y a su fortaleza física. El planteamiento táctico asfixia al mediocampo celeste, que resiente el desgaste del torneo. Con un Juninho imperial por arriba y un golazo de tiro libre de Jordan Carrillo, Pumas empata el global en el minuto 85, forzando el alargue ante un estadio en absoluta ebullición.

En los tiempos extras, Cruz Azul acusa el golpe anímico y físico. El equipo que venía de golear sin piedad se queda sin gasolina. En el minuto 112, un contragolpe orquestado desde la defensa termina en los pies de Jordan Carrillo, quien define cruzado ante la salida del portero para sellar una de las remontadas más épicas en la historia de los torneos cortos.

¡Pumas UNAM se corona Campeón del Clausura 2026! Hacen valer su liderato general y el peso de Ciudad Universitaria para bordar una nueva estrella en su escudo, frenando en seco a una “Máquina” que venía rompiendo récords.