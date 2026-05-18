Dani Carvajal se va y la cinta del Real Madrid tendrá nuevo dueño a partir de la temporada 2026-27

El histórico defensor no seguirá en el equipo merengue a partir de la próxima temporada y habrá nuevo capitán.

Real Madrid atraviesa un momento de muchos cambios después de una temporada para el olvido. A la llegada de José Mourinho como nuevo entrenador, ahora también se suma la salida de uno de los jugadores más importantes de los últimos años: Dani Carvajal.

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El lateral español termina contrato y finalmente no renovará con el conjunto merengue, cerrando así una etapa histórica en el club donde ganó absolutamente todo. Tras varios años siendo una pieza clave dentro y fuera de la cancha, Carvajal deberá buscar un nuevo destino para continuar su carrera profesional.

Además de perder a un referente futbolístico, Real Madrid también se queda sin su capitán. Ahora, el club deberá decidir quién será el nuevo dueño de la cinta a partir de la próxima temporada, una decisión que seguramente terminará pasando por José Mourinho y su cuerpo técnico.

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Hasta hace poco, el orden de capitanes dentro del plantel estaba conformado por Dani Carvajal, Federico Valverde, Thibaut Courtois y Vinícius Júnior. Sin embargo, en el último encuentro frente a Real Oviedo llamó mucho la atención que Vinícius fuera elegido capitán aun con Courtois presente y sin Valverde en cancha.

El conflicto que podría cambiar al próximo capitán del Real Madrid

Dentro del club ven difícil que Federico Valverde vuelva a portar la cinta de capitán después del fuerte conflicto que se habría generado en el vestidor tras su pelea con Aurélien Tchouaméni. La situación habría dejado secuelas internas y ahora la decisión sobre el liderazgo del grupo genera muchas dudas de cara a la temporada 2026-27.

Otro dato que sorprende en el Real Madrid es que, por sexto año consecutivo, el capitán del equipo termina dejando la institución. En 2021 salió Sergio Ramos, en 2022 Marcelo, en 2023 Karim Benzema, en 2024 Nacho Fernández, en 2025 Luka Modrić y ahora también se marcha Dani Carvajal.

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