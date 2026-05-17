El atacante mexicano no volvería al América en el próximo mercado de pases pese a los rumores.

Raúl Jiménez podría mantenerse en el futbol inglés pese a los rumores que lo vinculaban con un posible regreso al Club América. El delantero mexicano termina contrato con Fulham en el próximo mercado de verano y, por ahora, no habría recibido una oferta formal de renovación.

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La situación abrió distintas posibilidades para el atacante, incluyendo un eventual retorno al futbol mexicano. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a tomar fuerza otra opción dentro de Inglaterra que podría cambiar completamente su futuro.

Según informó el periodista Liam Keen, el propio Raúl Jiménez reconoció que existe una “posibilidad” de regresar al Wolverhampton, club donde vivió algunos de los mejores años de su carrera en Europa, con el objetivo de volver a la Premier League tras su descenso.

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Además, el reporte señala que ya existieron conversaciones iniciales entre el entorno del jugador y la institución inglesa para analizar un posible acuerdo pensando en la próxima temporada. Wolves busca reestructurar su plantilla y considera al mexicano como una alternativa importante por su experiencia y conocimiento del club.

El regreso de Raúl Jiménez a Wolves alejaría su vuelta al América

La posibilidad de continuar en Inglaterra prácticamente enfría, al menos por ahora, cualquier chance de regreso al América, el club donde Raúl Jiménez se formó profesionalmente antes de dar el salto al futbol europeo en donde mostró un gran nivel.

Si las negociaciones con Wolves avanzan en las próximas semanas, el delantero mexicano seguiría su carrera en el fútbol inglés y postergaría nuevamente la posibilidad de volver a la Liga MX. Por el momento no hay nada cerrado, pero el escenario empieza a tomar forma de cara al próximo mercado de pases.

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