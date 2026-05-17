Mientras Antonio Mohamed gana 4 millones en Toluca, el salario que daría Rayados a Matías Almeyda

Matías Almeyda está muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador de Rayados tras la salida de Domenec Torrent y el interinato de Nicolás Sánchez.

Matías Almeyda está cada vez más cerca de convertirse en el nuevo entrenador de Rayados de Monterrey. Luego de la salida de Domenec Torrent y el interinato de Nicolás Sánchez, la directiva regiomontana aceleró las negociaciones y ya tendría muy avanzadas las conversaciones para cerrar el regreso del argentino al futbol mexicano.

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Según informó el periodista César Luis Merlo, Almeyda firmaría contrato por los próximos dos años con Rayados y todo apunta a que el anuncio oficial podría darse en las próximas horas. El “Pelado” es uno de los entrenadores más buscados del mercado y Monterrey quiere apostar fuerte por él pensando en volver a pelear todos los títulos.

El millonario salario que le ofrecería Rayados

De acuerdo con la información revelada por el diario Récord, la dirigencia de Rayados le habría ofrecido a Matías Almeyda un salario cercano a los 5 millones de dólares por temporada para convencerlo de asumir el proyecto deportivo en el equipo regio.

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La cifra convertiría automáticamente al exentrenador de Chivas en el director técnico mejor pagado de toda la Liga MX. Monterrey entiende que necesita un técnico de jerarquía para competir tanto a nivel nacional como internacional y estaría dispuesto a hacer una inversión histórica.

Antonio Mohamed dejaría de ser el mejor pago de la Liga MX

Actualmente, Antonio Mohamed percibe alrededor de 4 millones de dólares anuales dirigiendo al Toluca, cifra que hasta ahora lo posiciona como el entrenador mejor remunerado del futbol mexicano. Dinero que se ganó por lo que ganó en el último tiempo.

Sin embargo, si se concreta la llegada de Almeyda a Rayados con el contrato que trascendió en las últimas horas, el “Turco” pasaría al segundo lugar del ranking salarial entre los técnicos de la Liga MX.

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