¿Cómo está el historial de finales entre Cruz Azul y Pumas UNAM en el futbol mexicano?

Los felinos y La Máquina Celeste disputarán la final del futbol mexicano en esta temporada.

Este fin de semana quedaron confirmados los dos equipos que disputarán la gran final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Cruz Azul dio el golpe en Guadalajara tras eliminar a Chivas, mientras que Pumas UNAM hizo lo suyo dejando en el camino a Pachuca en una semifinal muy intensa.

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Ahora, dos de los equipos más importantes e históricos del futbol mexicano volverán a verse las caras en una definición por el campeonato. Todo apunta a que la serie comenzará en el Estadio Ciudad de los Deportes y terminará en el Estadio Olímpico Universitario, donde se conocerá al nuevo campeón del Clausura 2026.

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El encuentro de ida se disputará el próximo jueves, mientras que el domingo 24 de mayo se jugará la revancha que definirá quién levanta el título de la Liga MX. Tanto Cruz Azul como Pumas llegan en gran momento y prometen regalar una final muy pareja y cargada de emociones.

Además del presente de ambos clubes, esta serie también revive una rivalidad histórica que ya tuvo capítulos importantes en definiciones por el campeonato. A lo largo de los años, cementeros y universitarios protagonizaron finales muy recordadas dentro del futbol mexicano.

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Hasta el momento, Cruz Azul y Pumas se enfrentaron dos veces en finales de Liga MX y el historial está completamente igualado. Cada equipo logró quedarse con un título, por lo que esta nueva serie servirá como desempate en la historia entre ambos clubes.

El historial de finales entre Cruz Azul y Pumas

La primera final entre Cruz Azul y Pumas UNAM se disputó en la temporada 1978-79 y terminó con triunfo para La Máquina por un marcador global de 2-0. Tiempo después, ambos volvieron a cruzarse en la final de la temporada 1980-81 y, en esa ocasión, Pumas logró imponerse por 4-2 en el global para quedarse con el campeonato.

En sintesis

Cruz Azul y Pumas disputarán la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

y disputarán la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El partido de vuelta y definitivo se jugará el domingo 24 de mayo de 2026.

de 2026. El historial en finales entre ambos clubes está empatado con un título para cada uno.