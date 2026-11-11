Salieron a la luz pormenores inéditos del flamante vínculo entre los 'Felinos' y el atacante de la Albirroja.

Se hizo esperar pero finalmente y luego de idas y venidas Robert Morales y Pumas llegaron a un acuerdo de renovación. Mientras el entendimiento entre clubes estaba listo hacía ya varias semanas, faltaba que la institución y el agente del jugador lograran un arreglo propio. Y las pláticas arribaron a buen puerto en estos últimos días.

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Lo primero que sucederá para oficializar la continuidad del paraguayo será que los ‘Felinos’ le pagarán a Toluca ¡5 millones de dólares! para comprar la ficha del futbolista. De esa manera, Pumas adquirirá la totalidad de los derechos económicos y federativos de Robert Morales, quedándose el cuadro de Metepec sin nada a futuro.

Consumada la transferencia entre ambos equipos y con todos los papeles listos, el delantero firmará su nuevo contrato hasta ¡2029! Así, el atacante que juega para la Selección Albirroja tendrá de aquí en más tres años por delante de vínculo vigente. Ya no tendrán que preocuparse en CU sobre lo que pase en breve con Robert Morales.

Morales se ganó la compra de Pumas [Foto: Getty]

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En este sentido, RÉCORD ha revelado pormenores inéditos de la ‘letra chica’ del nuevo contrato del atacante de Pumas. Según la fuente, el club ha incluído una cláusula de salida cuantiosa para evitar problemas a corto plazo con potenciales equipos interesados. Por su presente en Liga MX y su vidriera en selección, no tardará en ganar pretendientes.

De acuerdo al prestigioso periódico, quien desee fichar al futbolista en el futuro deberá pagar ¡10 millones de dólares!, el valor de su nueva cláusula de salida de Pumas. Eso sí, como suele suceder con las cláusulas de rescisión, la última palabra es del jugador: si Morales no acepta, no pueden quitárselo al club solo abonando ese monto.

Cuando a mitad de año muchos aficionados pedían que compraran a Robert Morales, la directiva prefirió esperar a ver si podía sostener el buen nivel del primer semestre. Y vaya que lo ha hecho: en este Apertura 2026 participó en 9 goles en 15 partidos, con 5 tantos propios y 4 asistencias para anotaciones de sus compañeros.

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Después de aquel subcampeonato del torneo pasado, donde en la final el paraguayo convirtió un gol, Pumas cayó a una segunda mitad de año donde dejó muchas dudas. Si aún mantienen la ilusión es por Morales y por Juninho, su dupla de ataque, que necesitarán de un mejor equilibrio defensivo para ayudar a lograr mejores resultados.