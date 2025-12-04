Tigres vs. Cruz Azul: Día, hora y TV para ver EN VIVO el partido de vuelta de las semifinales del Apertura 2025

Las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX quedaron abiertas de cara a los partidos de vuelta. Mientras que Monterrey venció por la mínima a Toluca, Cruz Azul y Tigres igualaron 1-1 en el Estadio Banorte y ahora deberán definir el boleto a la gran final en el Estadio Universitario de la UANL.

Publicidad

Publicidad

En el primer encuentro de la serie, Ángel Correa adelantó a los Felinos a los 61 minutos y Tigres parecía encaminarse a un valioso triunfo fuera de casa. Sin embargo, la Máquina Cementera se repuso a tiempo y logró devolverle la paridad al marcador por medio de Gabriel Matías Fernández desde el punto del penal.

Esta llave es una de las más atractivas debido a que se trata del segundo contra el tercero de la Fase Regular. Cruz Azul venció a Chivas de Guadalajara en cuartos de final por 3-2, mientras que Tigres hizo lo propio al completar una formidable remontada sobre Xolos de Tijuana (5-3 en el global) luego de haber caído por 3-0 en la ida.

Erik Lira y Angel Correa luchan por el balón (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo se juega Tigres vs. Cruz Azul?

El encuentro de vuelta entre Tigres UANL y Cruz Azul por las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX se jugará este sábado 6 de diciembre desde las 21:10 hs (centro de México) en el Estadio Universitario de la UANL. Cabe recordar que los Cementeros están obligados a ganar, ya que un empate le dará la clasificación a los Universitarios por haber finalizado arriba en la tabla.

Además, al igual que en la ida, este duelo será transmitido por distintas televisoras: Azteca 7, Fox Sports, Canal 5 de Televisa, TUDN y ViX. De esta manera, los aficionados podrán sintonizar el encuentro que definirá al segundo finalista sin inconvenientes.

Encuesta¿Qué equipo pasará a la final del Apertura 2025? ¿Qué equipo pasará a la final del Apertura 2025? Ya votaron 0 personas

Publicidad