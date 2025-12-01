Es tendencia:
Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, provoca a Pumas con comentario sobre Adalberto Carrasquilla

El directivo de La Máquina Celeste se burla de los Universitarios y recuerda lo que pasó con Adalberto Carrasquilla hace unas semanas atrás.

Por Ramiro Canessa

Más allá de que ya pasaron algunas semanas desde lo sucedido, todavía se sigue hablando del caso Adalberto Carrasquilla–Kevin Mier. El futbolista panameño que pertenece a Pumas UNAM le fue muy fuerte al arquero colombiano de Cruz Azul y lo lesionó.

El portero sufrió una fractura en la tibia y quedó fuera de lo que restaba de la temporada, justo en un momento clave para el equipo que no solo pensaba en la Liguilla sino también en la Copa Intercontinental que deben jugar en unos días.

En Cruz Azul no quedaron para nada conformes con la situación y tomaron cartas en el asunto, pidiendo una inhabilitación para Carrasquilla que por el momento no prosperó. El golpe todavía duele en la institución cementera y el tema sigue generando reacción.

En la previa del encuentro ante Chivas por los cuartos de final del Apertura 2025, el que habló fue el presidente Víctor Velázquez, que aprovechó la situación para burlarse del equipo Universitario por su eliminación del torneo. No dejó pasar la oportunidad para mandar un mensaje con picante.

¿Qué dijo Velázquez?

“Vamos con todo (ante Chivas), hay confianza en Andrés Gudiño y en todo el equipo como siempre. De la situación de Adalberto Carrasquilla, pues ya está fuera Pumas (de la Liguilla), ¿no? Entonces qué le hacemos. Y bueno, la Comisión de Árbitros tomará sus medidas”, expresó.

En síntesis

  • El futbolista Adalberto Carrasquilla (Pumas UNAM) lesionó al arquero de Cruz Azul.
  • El arquero de Cruz Azul, Kevin Mier, sufrió una fractura en la tibia.
  • El presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, se burló de la eliminación de Pumas de la Liguilla.
