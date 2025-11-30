Así quedaron los cruces de la Liguilla de la Liga MX tras el empate de Cruz Azul y Chivas

Este domingo se terminó de definir la historia. Cruz Azul y Chivas se enfrentaron buscando al último clasificado a las Semifinales de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX. En el único duelo del día, la Máquina Cementera se impuso por 3-2 y se clasificó.
De esta manera, ya se conoce cómo quedó conformado el cuadro final de los cuatro mejores de la competencia. Con el ordenamiento de los equipos según su posición en la Fase Regular, Toluca se medirá ante Rayados y Tigres UANL ante Cruz Azul.
Ahora, las autoridades del torneo nacional definirán de manera precisa días y horarios de los partidos de Ida y Vuelta. Acorde al calendario oficial, los cotejos de Ida se jugarán el 3 y 4 de diciembre, mientras que los duelos de Vuelta el 6 y 7 del mismo mes.
¿Cómo quedó la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX?
Con la noticia de la confirmación de Cruz Azul como nuevo clasificado, así quedaron conformados los cruces de las Semifinales de la Liguilla del campeonato:
- Toluca (1°) vs. Rayados (5°)
- Ida: 3 o 4 de diciembre en el Estadio BBVA, horario a confirmar
- Vuelta: 6 o 7 de diciembre en el Estadio Nemesio Diez, horario a confirmar
- Tigres UANL (2°) vs. Cruz Azul (3°)
- Ida: 3 o 4 de diciembre en el Estadio Olímpico Universitario, horario a confirmar
- Vuelta: 6 o 7 de diciembre en el Estadio Universitario, horario a confirmar
