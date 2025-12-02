No caben dudas que la irrupción de Gilberto Mora en el futbol mexicano y en el plano internacional es una de las más sorprendentes de los últimos años. Con 15 años ya demostraba ser un jugador con muchas condiciones, ya con 17 está siendo una realidad más que una promesa en Xolos.

Precisamente, la representante brasileña, Rafaela Pimenta, habló sobre el presente y futuro del jugador. En una entrevista con El Universal Deportes, la agente explicó que el mediocampista atraviesa un momento de gran visibilidad, pero subrayó que cualquier decisión sobre su carrera debe tomarse con paciencia.

Confirmó que clubes de distintos países han mostrado interés por el juvenil: “Lo quieren todos. Los equipos hablan, quieren, pero es difícil tomar una decisión ahora, porque estamos lejos del momento que pasará de Tijuana a otra cancha y en el trayecto hay muchas variables”.

Y continuó: “Él puede jugar donde quiera; lo vi jugar en vivo en la final de la Copa Oro y, cuando entró, tú pensabas ‘este chico ha jugado cuántos partidos y por cuántos años’, porque parecía un jugador totalmente acostumbrado con la situación”. “Este chico juega como si fuera en su escuela y puede jugar donde quiera”, afirmó.

¿Cómo fue el Apertura 2025 de la Liga MX?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, Mora jugó 14 partidos con el equipo de Sebastián Abreu, donde fue titular en 12 de ellos. Marcó 5 goles y realizó una asistencia. Sin embargo, su aporte más importante termina siendo la creatividad para armar las jugadas ofensivas.

