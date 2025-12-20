En el marco de la Jornada 17 de la Süper Lig 2025-26, Fenerbahce goleó 3-0 de visitante a Eyüpspor y es único líder de la Primera División de Turquía con 39 unidades, al igual que Galatasaray, que jugará su partido por este fecha este domingo.

Para sorpresa de propios y extraños, una ausencia se destacó en el equipo titular y el banquillo, el mediocentro Edson Álvarez. Tras el partido, se le consultó al entrenador Domenico Tedesco que le sucedió pero sólo se limitó a decir que el mexicano, junto con Archie Brown y Nelson Semedo, no estarán disponibles para los dos partidos restantes del 2025.

De acuerdo a la información de la prensa turca, el futbolista de 28 años requiere una rehabilitación de alrededor de dos semanas, por lo que no habría problema para que llegue al cotejo de la Supercopa de Turquía ante Samsunspor el próximo 6 de enero.

Por otro lado, también vale mencionar que el volante también se perderá el importante Clásico de este martes 23 de diciembre ante el Besiktas en el marco de la Jornada 1 de la Fase de Grupos de la edición 2025-26 de la Copa de Turquía.

Por otra parte, en Selección Mexicana también se encendieron las alarmas y estarán atentos a la recuperación del jugador, que se une a la enfermería de usuales convocados al Tri: Santiago Giménez, Rodrigo Huescas, Luis Chávez, Chiquete Orozco y César Huerta.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Edson Álvarez en Fenerbahce?

En lo que respecta a la actividad en el actual curso, el mexicano fue parte de 13 partidos, siendo titular en 12 de ellos. No marcó goles con su nuevo equipo, pero si brindó una asistencia. El jugador aún se acomoda a la nueva liga tras su paso por West Ham de Inglaterra.

En síntesis