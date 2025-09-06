La Selección Mexicana comenzó su gira por Estados Unidos durante esta fecha FIFA con un amistoso internacional ante Japón. El partido hasta el momento ha sido más que aburrido ya que se encuentra 0-0 y restan 45 minutos para saber si alguno de los dos se quedará con el triunfo que no define nada, pero sí el rendimiento de ambos equipos que quieren prepararse de la mejor manera para el Mundial.

ver también ¿Cuáles son los jugadores que Javier Aguirre dejó afuera del banquillo en el México vs. Japón?

En México hay preocupación ya que uno de los jugadores más importantes de la plantilla salió lesionado durante la primera mitad y ahora deberá realizarse estudios para determinar la gravedad de la lesión que lo dejará fuera de las canchas.

Hablamos de Edson Álvarez, mediocampista mexicano que juega en futbol europeo y que fue reemplazado por Erik Lira a los 30 minutos de la primera mitad debido a una lesión muscular que no le permitió seguir en el campo de juego ante los asiáticos.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Por qué no juega Santiago Giménez en México vs. Japón por el amistoso internacional?

La reacción de Edson

Al futbolista se lo vio algo preocupado, llevándose la camiseta a la cabeza y sabiendo que ahora deberá estar por unas semanas fuera del campo de juego ya que seguramente sea un desgarro. Generalmente una lesión de esa gravedad lleva 21 días de recuperación.

No solo es preocupación para México sino que también para Fenerbahce, nuevo equipo del jugador, que no podrá tenerlo una vez que se termine la fecha FIFA. Habrá que esperar los estudios médicos, pero la Selección Mexicana y el Fenerbahce están en alerta por lo que ocurra con uno de los futbolistas más importantes del plantel.

Publicidad