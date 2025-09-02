Es tendencia:
¡De no creer! Revelan el insólito motivo por el cual se habría caído el fichaje de Memo Ochoa por Burgos

Sergio González Pulgar, insider del club español, dio a conocer la curiosa razón por la cual el histórico portero mexicano no firmó su contrato.

Por Juan Ignacio Barbieri

Memo Ochoa se encuentra sin equipo.
Guillermo Ochoa fue protagonista de uno de los casos más extraños del mercado de fichajes del futbol europeo. Cuando parecía tener todo listo para incorporarse al Burgos de la segunda división española, el pase del histórico portero mexicano se frustró de manera inesperada con versiones cruzadas entre el entorno del jugador y la directiva de la institución ibérica.

En este contexto, Sergio González Pulgar, insider de Burgos, realizó una publicación en redes sociales que no pasó desapercibida. De acuerdo a su información, el futbolista de 40 años salió a por un café en plena reunión y nunca regresó pese a que las negociaciones habían llegado a buen puerto.

“El acuerdo era total. Llega a Burgos. Reconocimiento médico. Oficinas. Indica que hay que cambiar un punto del contrato (no son partidos). Sale a por un café, desaparece. No coge el teléfono. El Burgos se mueve y firma a Jesús (Ruiz)”, escribió el periodista.

La versión que reveló el periodista Sergio González Pulgar sobre el frustrado pase de Memo Ochoa a Burgos. (Captura de pantalla)

Cabe destacar que, según consignó César Luis Merlo, el entorno de Memo Ochoa manifestó que el club español cambió las condiciones a último momento cuando el ex Salernitana, Ajaccio y Málaga, entre otros, ya había viajado a España para firmar su vínculo. El comunicador también dio a conocer la versión de la entidad europea, la cual aseguró que no hubo cambios de último momento y que el jugador se marchó sin firmar y sin dar explicaciones.

¿Corre riesgo la participación de Memo Ochoa en el Mundial 2026?

Este escenario coloca a Memo Ochoa en una situación complicada pensando en su convocatoria al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. El experimentado guardameta cuenta ahora con menos chances para continuar su carrera en Europa producto del cierre de la mayoría de los mercados de las ligas del Viejo Continente.

Sin embargo, aún posee chances de regresar al futbol mexicano. Esto se debe a que los clubes de la Liga MX pueden incorporar futbolistas del extranjero durante lo que resta de esta semana, mientras que poseen siete días extras para incorporar jugadores sin equipo.

