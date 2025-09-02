Guillermo Ochoa sufrió un duro revés este lunes. ‘Memo’ había llegado a un acuerdo para firmar con el Burgos de España en el último día del mercado europeo, pero a último momento el traspaso se cayó y las versiones de lo ocurrido no están del todo claras.

Más allá de las distintas opiniones, lo cierto es que ‘Memo’ Ochoa todavía está sin equipo y el mercado de la mayoría de las ligas europeas ya finalizó. Debido a esta situación, Hugo Sánchez se mostró enojado con el futbol mexicano por no darle soluciones al histórico portero.

ver también ¿Se queda sin equipo? Se cayó el fichaje de Memo Ochoa por el Burgos de España

De acuerdo a la leyenda de México, la Liga MX y la Federación deberían brindarle soluciones a ‘Memo’ Ochoa: “Me da tristeza y vergüenza como mexicano que entre nosotros no nos apoyemos. Que la Liga MX y la Federación no busquen la forma y la manera de ayudar a Memo Ochoa para que se solucione ese problema“.

Publicidad

Publicidad

“No puede ser, estamos en contra de nuestros propios intereses. Podemos pasar a la historia por tener al único jugador en aparecer en seis Mundiales. Necesitamos apoyo del futbol mexicano, de Javier Aguirre, de Rafa Márquez”, agregó Hugo Sánchez en el programa Futbol Picante de ESPN.

Guillermo Ochoa todavía no encontró equipo en el mercado (Getty Images)

Guillermo Ochoa tiene la ilusión de estar en el Mundial 2026 y convertirse en el único futbolista en la historia en participar en seis citas mundiales, aunque también podría ser igualado por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en caso de que estén presentes (y todo indica que lo harán).

Publicidad

Publicidad

No obstante, cuando parecía que ‘Memo’ Ochoa tenía todo acordado con el Burgos, equipo de la Segunda División de España, el arreglo se cayó. El mexicano continúa como agente libre, pero ahora las opciones para firmar con un club se limitaron en gran número.

Las opciones que le quedan a Guillermo Ochoa

La Liga MX es uno de los mercados que aún sigue abierto y el mismo cerrará el próximo 12 de septiembre, al igual que en Turquía. Por último, la ventana de transferencias en Arabia Saudita culmina el 23 de este mes, pero fuera de eso a ‘Memo’ Ochoa no le quedan muchas opciones. Y, según Hugo Sánchez, la FMF debería ayudar al portero que aún no encontró equipo para esta temporada.