Guillermo Ochoa estuvo la temporada pasada en el AVS de Portugal, equipo con el que logró mantener la categoría. Sin embargo, el portero mexicano quedó libre una vez que culminó la campaña y el ‘Memo’ sabía que debía encontrarse un nuevo destino.

Mientras tanto, Guillermo Ochoa formó parte del plantel que se coronó en la Copa Oro 2025 con la Selección Mexicana, aunque no sumó minutos. ‘Memo’ tuvo que esperar hasta el último día del mercado para llegar a un acuerdo con un equipo, pero la historia concluyó con un desenlace inesperado.

Hace unas horas los reportes indicaron que Guillermo Ochoa había logrado un acuerdo con el Burgos de España, club que actualmente juega en la Segunda División de dicho país. Esto era clave para el portero en su objetivo de ser convocado para el Mundial 2026.

Sin embargo, cuando todo parecía indicar que ‘Memo’ Ochoa había encontrado su equipo para la próxima temporada, el periodista César Luis Merlo confirmó que se cayó el fichaje del portero mexicano con el Burgos de España y las versiones que produjeron esto se entrecruzaron.

Las versiones de la caída del fichaje

Según lo revelado por César Luis Merlo, el entorno de ‘Memo’ Ochoa manifiesta que a último momento el Burgos cambió ciertas condiciones del acuerdo cuando el mexicano ya había viajado a España para firmar su vínculo.

No obstante, el periodista contó también la versión del equipo europeo, el cual comenta que no hubo ningún cambio de último momento en el acuerdo y que Guillermo Ochoa se marchó sin firmar y sin dar explicaciones. Lo cierto es que el fichaje se cayó.

Este desenlace lo coloca en una situación complicada al ‘Memo’ en su intención de jugar el Mundial 2026, porque ahora deberá esperar hasta la ventana invernal para conseguir un club europeo, excepto que llegue a un acuerdo con un equipo de la Liga MX en los últimos días de mercado.