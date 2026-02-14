Atlético de Madrid goleó por 4-0 al Barcelona el jueves pasado por la ida de la semifinal de la Copa del Rey, pero la temporada no frena. Ahora el club colchonero juega este domingo ante Rayo Vallecano por el partido correspondiente a la Jornada 24 de LaLiga.

Atlético de Madrid ha crecido en las últimas semanas y los movimientos del mercado invernal influyeron en eso, especialmente por la llegada de Ademola Lookman. Obed Vargas es otro futbolista que arribó al club madrileño y que ya hizo su debut con el conjunto de Diego Simeone.

Se espera que el colchonero haga rotaciones en el juego de este domingo ante Rayo Vallecano debido a que el próximo miércoles juega ante Brujas por los Playoffs de la Champions League. Por esta razón, a Diego Simeone le preguntaron sobre la adaptación de Obed Vargas y si hay posibilidades de que sea titular en el partido de mañana.

Diego Simeone sobre Obed Vargas

“Vargas se está tratando de acoplar al equipo, al igual que Rodrigo (Mendoza) y Lookman. Los tres están en la misma situación, vienen a ayudarnos y esperemos que, de a poco, vayan dando lo mejor en los entrenamientos para que podamos tener más tiempo de ellos en los partidos“, comentó Diego Simeone.

Obed Vargas en uno de sus partidos con Atlético de Madrid (Getty Images)

Obed Vargas hizo su debut con Atlético de Madrid el pasado 5 de febrero, en lo que fue la goleada por 5-0 ante Betis por los cuartos de final de la Copa del Rey. El mexicano luego jugó 20 minutos el domingo pasado, otra vez frente al Betis, pero en este caso en la derrota por 1-0 por LaLiga.

Parece poco probable que Obed Vargas sea titular este domingo porque la competencia que hay en el plantel es mucha, pero sí es muy factible que sume minutos en algún momento del encuentro. Mientras tanto, el mexicano va sumando minutos y entrenamientos con un equipo top en la previa al Mundial 2026.

