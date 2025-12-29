Es tendencia:
Julián Quiñones le respondió a un aficionado de Al-Qadsiah que lo criticó: “Acepto mi error”

Al-Qadsiah empató con Damac FC el sábado pasado y Julián Quiñones discutió con un aficionado por redes sociales.

Por Patricio Hechem

Julián Quiñones se cruzó con un aficionado de Al-Qadsiah
© Getty ImagesJulián Quiñones se cruzó con un aficionado de Al-Qadsiah

Julián Quiñones está atravesando su segunda temporada en el Al-Qadsiah después de su venta en julio de 2024 desde el América. Y si bien el delantero ha tenido buenos números desde su arribo a Arabia Saudita, el nacionalizado mexicano se metió en una discusión con un aficionado en las últimas horas.

El cruce se generó después del empate de Al-Qadsiah con Damac FC del sábado pasado. En dicho partido, Julián Quiñones falló dos situaciones claras de gol que podrían haberle dado el triunfo a su equipo y, por este motivo, un aficionado criticó al delantero de la Selección Mexicana en X (ex Twitter).

“Desde la llegada de (Mateo) Retegui, has tenido cambios de humor abrumadores y te has mostrado imprudente, incluso al fallar goles que nos han costado tres puntos seguros. Retegui es un torbellino de energía, vitalidad y entusiasmo. Tú eres todo lo contrario. Vete o vuelve a ser como eras antes“, escribió el aficionado al mencionar a Julián Quiñones.

La respuesta de Julián Quiñones al aficionado

El ex futbolista del América y de Atlas leyó la crítica del hincha y no dudó en responderle desde su cuenta de X: “Acepto mi error, no todos los partidos son perfectos y este fue un mal partido, pero no busques un problema donde no lo hay. Siempre he estado comprometido con el club, solo que el gol no se dio. Son cosas del futbol”.

La respuesta de Julián Quiñones (Captura de X)

La respuesta de Julián Quiñones (Captura de X)

El cruce no quedó ahí y el aficionado le respondió a Julián Quiñones, aunque con un tono más amable: “Espero y estoy seguro de que has entendido por qué las críticas deben dirigirse a aquellas estrellas que de repente decepcionaron a sus fans y admiradores. Tú eres consciente de tu valor para nosotros. Se te considera una leyenda, y así debe ser“.

“Coincido contigo. Nos vemos en el próximo partido”, contestó Julián Quiñones para terminar con la discusión con el hincha de Al-Qadsiah. Aunque es cierto que el futbolista de México falló dos ocasiones, la realidad es que el delantero ha convertido 11 goles en 11 partidos con el equipo de Arabia Saudita.

Julián Quiñones anotó 35 tantos en 44 juegos disputados con Al-Qadsiah en total, por lo tanto la crítica del aficionado suena desmedida considerando que el campeón con América y Atlas ha respondido desde su llegada a Medio Oriente. El futbolista del Tri despedirá el año el próximo miércoles, día en el que se enfrentará con Al-Shabab por la Saudi Pro League.

En síntesis

  • Julián Quiñones le respondió a un aficionado de Al-Qadsiah que lo criticó por fallar situaciones de gol.
  • El delantero registra 35 goles en 44 partidos totales con el club saudí.
  • El cruce en redes ocurrió tras el empate contra Damac FC el sábado pasado.
patricio hechem
Patricio Hechem
