El Cholo Simeone borra a Obed Vargas por esta razón

Sorprendió en la fecha pasada de Champions League que Obed Vargas tuviera por lo menos unos minutos con el Atlético de Madrid. Sin embargo, en LaLiga sigue sin tener esa oportunidad en la temporada. Cuando el equipo presumió su debut en la UCL, inmediatamente los aficionados mexicanos comenzaron a pedirlo en las alineaciones.

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¿Por qué no jugará pronto Obed Vargas?

Pero aún así no es del agrado del estratega para ir como titular y previo a su duelo ante el Bayern Múnich en conferencia de prensa el Cholo fue cuestionado sobre la posibilidad de que el mexicano pudiera disputar este enfrentamiento, por lo que inmediatamente respondió dejando en claro que tendrá que ser mejor que otros.

“Barrios, Cardoso como Koke o Morten. Llorente que lo puede hacer también en medio, Mendoza. Hay muchos futbolistas en ese lugar”, fueron las palabras de Simeone dando muestra de que el mexicano tendría que esforzarse en los entrenamientos para que de esa manera compita con los nombres antes mencionados. Diego Simeone

Pese a esta respuesta, también reconoce que el mexicano tiene sus cualidades dentro del terreno de juego, así como fuera de ella. Además destacó que aún cuando es muy poco lo que puede tener en el campo, se ha comportado de buena manera sin pretensiones y demás, y enfrentándose a otros jóvenes sí suele destacar.

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“Es un chico que está trabajando muy bien. Que tiene mucho entusiasmo, tiene mucha ilusión. Obviamente muy comprometido con todo lo que hace. Un comportamiento ejemplar con los compañeros y compite contra chicos que lo están haciendo muy bien”. Cholo Simeone

En síntesis