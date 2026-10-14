¿Por qué Obed Vargas no se fue del Atlético de Madrid en verano?

Ante la posibilidad de que múltiples clubes lo buscaban y su falta de minutos en el Atlético de Madrid, Obed Vargas se quedó.

Tristemente, en lo que va de la temporada 2026-27 en LaLiga y los partidos de la fase de liga de la Champions League, el Atlético de Madrid no ha considerado a Obed Vargas ni un solo minuto, después de que decidiera quedarse con él en el mercado de verano, tomando en cuenta que hubo varias oportunidades para que saliera a préstamo.

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Durante el mercado de fichajes se dio a conocer el supuesto interés de cinco clubes en España y en Países Bajos que vieron que no estaba siendo utilizado en el equipo colchonero, pero que en el Mundial se le veían cualidades. Es por ello que intentaron llegar a un acuerdo con el Atleti, pero no pudieron concretar su salida.

¿Por qué se quedó Obed Vargas en el Atleti?

Ante ello, Rafaela Pimenta, representante del jugador dio una entrevista para Claro Sports donde habló precisamente de ello. Fue el mismo club quien frenó su salida, ya que tomando en cuenta el tema económico prefirieron que siguiera sin sumar minutos antes que darle salida, por lo que su agente ya no habría intentado nada más.

“Él tenía oportunidades de préstamo, todos los equipos que necesitan un jugador como él saben que no está jugando y han visto el Mundial. Yo creo que cuando Atleti no lo deja partir es una cuestión económica, ellos prefieren tenerlo allá para llegar a su punto que dejarlo ir. Yo cuando veo un compromiso donde el club me dice: ‘no me interesa nada, le estoy pagando su salario, acá se queda’, es un mensaje muy claro para mí. Rafaela Pimenta

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Con los pocos minutos que recibió en la Fecha FIFA con Rafael Márquez se pudo ver que sí podría tener un mayor potencial, pero su falta de participación con el equipo incluso lo relegaría de estar convocado para la Liga de Naciones de la Concacaf el siguiente mes, todo debido a esta decisión que ha tomado “el equipo de sus amores”.

En síntesis