¡Se lo hizo a Dibu Martínez! Así fue el gol de Raúl Jiménez con Fulham ante Aston Villa por la Premier League

Raúl Jiménez fue titular con su equipo este domingo y no tardó en anotar el primer gol del partido ante Aston Villa.

Raúl Jiménez convirtió un gol con Fulham ante Aston Villa
Este domingo 28 de septiembre se disputan dos partidos para que finalice la Jornada 6 de la Premier League. Uno de estos encuentros tiene como protagonistas al Fulham de Raúl Jiménez y al Aston Villa, equipos que se enfrentan en Villa Park.

El delantero de la Selección Mexicana forma parte de la alineación titular y en cuestión de minutos Raúl Jiménez logró convertirle a Emiliano Martínez el primer tanto del partido. En un tiro de esquina a favor, el ‘Lobo’ se anticipó y cabeceó solo para darle la victoria al Fulham.

El partido había comenzado de gran manera tanto para Raúl Jiménez como para su equipo. Sin embargo, unos minutos después, el delantero mexicano se arrojó al suelo por una molestia y, tras la revisión y platica con los médicos del Fulham, el ‘Lobo’ no pudo continuar en el juego.

Raúl Jiménez fue sustituido en el minuto 11 del partido por lo que parecería ser un dolor abdominal. El futbolista de la Selección Mexicana se mostró visiblemente molesto por tener que salir después de su primer gol de la temporada en la Premier League.

