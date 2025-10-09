Derek Jeter denuncia lo que pasa en New York Yankees tras la eliminación contra Toronto Blue Jays

Un año más y New York Yankees sigue sin conseguir el objetivo de volver a ganar la Serie Mundial y llegar a 28 títulos. En esta ocasión, perdieron en la Serie Divisional de los Playoffs de la MLB 2025 contra Toronto Blue Jays y una leyenda como lo es Derek Jeter no dudó en denunciar lo que está pasando en los ‘Bombarderos del Bronx’.

Los Yankees sintieron que tenían vida en la serie contra Blue Jays luego de un cuadrangular de Aaron Judge que fue clave para remontar el Juego 3 que perdían por cinco carreras y que terminaron ganando 9-6. Esto no iba a ser suficiente.

Toronto Blue Jays solo necesitó de un juego más para liquidar la Serie Divisional contra New York Yankees por 3-1. Así que era el momento de buscar responsables de un nuevo fracaso de los ‘Bombarderos del Bronx’ en la MLB y Derek Jeter iba a sorprender con su revelación.

Derek Jeter y una denuncia por la eliminación de New York Yankees contra Toronto Blue Jays

Derek Jeter ganó cinco veces la Serie Mundial con Yankees. (Foto: Getty Images)

“Lo difícil es para la afición de los Yankees, ¿no? Este es el segundo año consecutivo que ven a otro equipo celebrar en su propio campo, y se siente la frustración. Mira, todas esas conferencias de prensa que Aaron (Boone) acaba de dar. Son muy, muy difíciles porque formamos parte de equipos que pensamos: ‘Ganaremos la Serie Mundial. Somos el mejor equipo’. Y no sucedió. Así que creo que a veces hay que sentarse y digerirlo todo un minuto. Y creo que es una conversación más larga de lo que has mencionado, pero Aaron hizo un buen trabajo. O sea, está trabajando con lo que tiene y defiende a sus jugadores. Sé que recibe muchas críticas, pero mira… No lo digo desde dentro, pero estoy bastante seguro de que Aaron no es quien manda en cada movimiento del partido“, denunció Jeter.

Esto dijo Aaron Judge de la eliminación de los Yankees en los MLB Playoffs 2025

Luego de la denuncia de un jugador como Derek Jeter sobre lo que estaría pasando en la toma de decisiones durante los juegos de New York Yankees, Aaron Judge habló de la eliminación en los MLB Playoffs 2025 y dijo que “es difícil de describir. No hicimos nuestro trabajo, no logramos el objetivo. Teníamos un grupo especial, muchos jugadores especiales que hicieron que este año fuera divertido. Pero no obtuvimos el premio máximo, así que nos quedamos cortos“.

