Alex Rodríguez señala al responsable de la eliminación de los Yankees en Playoffs: “De las peores”

Una postemporada más de las Grandes Ligas y New York Yankees sigue sin conseguir el objetivo de volver a ganar la Serie Mundial. Ya son 16 años sin poder hacerlo, así que una leyenda de los ‘Bombarderos del Bronx’ como Alex Rodríguez no dudó en señalar al responsable de la eliminación en los MLB Playoffs 2025.

Los Yankees clasificaron a la Postemporada como el cuarto equipo sembrado de la Liga Americana, tuvieron que jugar la ronda de Comodín contra Boston Red Sox y llegaron hasta la Serie Divisional. Ahí se iban a enfrentar contra un duro equipo como lo fue Toronto Blue Jays.

A pesar de evitar la barrida y ganar el Juego 3 por 9-6, New York Yankees quedó eliminado de los MLB Playoffs tras perder 3-1. De inmediato, el principal señalado de un nuevo fracaso fue el mánager Aaron Boone, pero Alex Rodríguez no se unió a la tendencia, y terminó señalando al verdadero culpable de la eliminación.

Alex Rodríguez revela el responsable de la eliminación de Yankees vs. Blue Jays

Alex Rodríguez habló de la eliminación de Yankees. (Foto: Getty Images)

“Honestamente, para toda la organización, él (Boone) es el círculo el que menos tiene que culpar. Creo que tiene mucho talento, pero personalmente, una de las peores construcciones de roster que he visto. Tiene tres receptores zurdos, cinco bateadores designados y un primera base que entra y sale. Es una mano muy difícil para Boone y, sinceramente, quedaron expuestos contra un equipo de los Jays mucho mejor”, afirmó Rodríguez para señalar al gerente general Brian Cashman como el principal responsable de la eliminación de los Yankees contra Toronto Blue Jays en la Serie Divisional de los Playoffs de la MLB 2025.

Aaron Boone respondió si piensa que no seguirá siendo el mánager de New York Yankees

Luego de la eliminación en los MLB Playoffs 2025, a Aaron Boone le preguntaron si creía que no seguiría siendo el mánager de los Yankees en la próxima temporada, y la respuesta fue contundente: “No, estoy bajo contrato. Entonces, no espero nada”.

