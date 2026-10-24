Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
MLS

Alineaciones de FC Dallas y San Jose Earthquakes por la MLS: formaciones probables

FC Dallas y San Jose Earthquakes se enfrentan este sábado 24 de octubre en el Toyota Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

FC Dallas vs. San Jose, MLS
FC Dallas vs. San Jose, MLS

FC Dallas recibe a San Jose Earthquakes este sábado 24 de octubre desde las 18:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Toyota Stadium. FC Dallas viene de empatar 2-2 con Houston Dynamo y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. San Jose Earthquakes viene de empatar 1-1 con Nashville SC y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de FC Dallas y San Jose Earthquakes

FC Dallas (3-4-2-1): Daniel, Shaq Moore, Sebastien Ibeagha, Nolan Norris, Patrickson Delgado, Herman Johansson, Ramiro, Christian Cappis, Daniel Job, Bernard Kamungo, Petar Musa. DT: Eric Quill.

+ Seguinos en

San Jose Earthquakes (5-3-2): Angus Gunn, Jack Jasinski, Daniel Munie, Dave Romney, Reid Roberts, Jamar Ricketts, Beau Leroux, Ronaldo Vieira, Eduard Lowen, Preston Judd, Ousseni Bouda. DT: Bruce Arena.

La previa de FC Dallas y San Jose Earthquakes: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 24 de octubre
  • Hora: 18:30 (hora de México)
  • Estadio: Toyota Stadium
  • Próximo partido de FC Dallas: vs. Columbus Crew, jueves 29 de octubre
  • Próximo partido de San Jose Earthquakes: vs. Colorado Rapids, jueves 29 de octubre
Bolavip México
Bolavip México
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones