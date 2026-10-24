Alineaciones de FC Dallas y San Jose Earthquakes por la MLS: formaciones probables

FC Dallas recibe a San Jose Earthquakes este sábado 24 de octubre desde las 18:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Toyota Stadium. FC Dallas viene de empatar 2-2 con Houston Dynamo y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. San Jose Earthquakes viene de empatar 1-1 con Nashville SC y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de FC Dallas y San Jose Earthquakes
FC Dallas (3-4-2-1): Daniel, Shaq Moore, Sebastien Ibeagha, Nolan Norris, Patrickson Delgado, Herman Johansson, Ramiro, Christian Cappis, Daniel Job, Bernard Kamungo, Petar Musa. DT: Eric Quill.
San Jose Earthquakes (5-3-2): Angus Gunn, Jack Jasinski, Daniel Munie, Dave Romney, Reid Roberts, Jamar Ricketts, Beau Leroux, Ronaldo Vieira, Eduard Lowen, Preston Judd, Ousseni Bouda. DT: Bruce Arena.
La previa de FC Dallas y San Jose Earthquakes: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 24 de octubre
- Hora: 18:30 (hora de México)
- Estadio: Toyota Stadium
- Próximo partido de FC Dallas: vs. Columbus Crew, jueves 29 de octubre
- Próximo partido de San Jose Earthquakes: vs. Colorado Rapids, jueves 29 de octubre