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Alineaciones de San Jose Earthquakes y Real Salt Lake por la MLS: formaciones probables

San Jose Earthquakes y Real Salt Lake se enfrentan este sábado 31 de octubre en el PayPal Park por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

San Jose vs. Real Salt Lake, MLS
San Jose vs. Real Salt Lake, MLS

San Jose Earthquakes recibe a Real Salt Lake este sábado 31 de octubre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el PayPal Park. San Jose Earthquakes viene de empatar 2-2 con Colorado Rapids y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Real Salt Lake viene de ganarle 2-1 a Austin FC y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de San Jose Earthquakes y Real Salt Lake

San Jose Earthquakes (5-3-2): Angus Gunn, Ousseni Bouda, Jack Jasinski, Daniel Munie, Reid Roberts, Vitor Costa, Eduard Lowen, Ronaldo Vieira, Beau Leroux, Preston Judd, Luka Jovanovic. DT: Bruce Arena.

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Real Salt Lake (3-4-3): Rafael Cabral, Luc De Fougerolles, Philip Quinton, Kobi Joseph Henry, Dominik Marczuk, Stijn Spierings, Noel Caliskan, Juan Manuel Sanabria, Saba Lobzhanidze, Sergi Solans, Aiden Hezarkhani. DT: Pablo Mastroeni.

La previa de San Jose Earthquakes y Real Salt Lake: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 31 de octubre
  • Hora: 15:00 (hora de México)
  • Estadio: PayPal Park
  • Próximo partido de San Jose Earthquakes: vs. Minnesota United, domingo 8 de noviembre
  • Próximo partido de Real Salt Lake: vs. LA Galaxy, domingo 8 de noviembre
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