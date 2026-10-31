Alineaciones de San Jose Earthquakes y Real Salt Lake por la MLS: formaciones probables

San Jose Earthquakes recibe a Real Salt Lake este sábado 31 de octubre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el PayPal Park. San Jose Earthquakes viene de empatar 2-2 con Colorado Rapids y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Real Salt Lake viene de ganarle 2-1 a Austin FC y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de San Jose Earthquakes y Real Salt Lake
San Jose Earthquakes (5-3-2): Angus Gunn, Ousseni Bouda, Jack Jasinski, Daniel Munie, Reid Roberts, Vitor Costa, Eduard Lowen, Ronaldo Vieira, Beau Leroux, Preston Judd, Luka Jovanovic. DT: Bruce Arena.
Real Salt Lake (3-4-3): Rafael Cabral, Luc De Fougerolles, Philip Quinton, Kobi Joseph Henry, Dominik Marczuk, Stijn Spierings, Noel Caliskan, Juan Manuel Sanabria, Saba Lobzhanidze, Sergi Solans, Aiden Hezarkhani. DT: Pablo Mastroeni.
La previa de San Jose Earthquakes y Real Salt Lake: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 31 de octubre
- Hora: 15:00 (hora de México)
- Estadio: PayPal Park
- Próximo partido de San Jose Earthquakes: vs. Minnesota United, domingo 8 de noviembre
- Próximo partido de Real Salt Lake: vs. LA Galaxy, domingo 8 de noviembre