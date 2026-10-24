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Alineaciones de Houston Dynamo y Minnesota United por la MLS: formaciones probables

Houston Dynamo y Minnesota United se enfrentan este sábado 24 de octubre en el Shell Energy Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Houston Dynamo vs. Minnesota United, MLS
Houston Dynamo vs. Minnesota United, MLS

Houston Dynamo recibe a Minnesota United este sábado 24 de octubre desde las 18:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Shell Energy Stadium. Houston Dynamo viene de empatar 2-2 con FC Dallas y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos. Minnesota United viene de ganarle 3-2 a St. Louis City y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Houston Dynamo y Minnesota United

Houston Dynamo (5-3-2): Jonathan Bond, Lawrence Ennali, Lucas Halter, Artur, Agustín Resch, Franco Negri, Mateusz Bogusz, Diadié Samassékou, Héctor Herrera, Lyle Foster, Guilherme. DT: Ben Olsen.

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Minnesota United (3-4-1-2): Drake Callender, Cherrion Valerius, Jefferson Díaz, Morris Duggan, Bongokuhle Hlongwane, Nectarios Triantis, Mauricio González, Joaquín Pereyra, Anthony Markanich, Aziel Jackson, Kelvin Yeboah. DT: Cameron Knowles.

La previa de Houston Dynamo y Minnesota United: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 24 de octubre
  • Hora: 18:30 (hora de México)
  • Estadio: Shell Energy Stadium
  • Historial: 26 cruces — Houston Dynamo ganó 8, Minnesota United ganó 11 y empataron 7
  • Último antecedente: 11/10/2026: Minnesota United 2-2 Houston Dynamo
  • Próximo partido de Houston Dynamo: vs. Seattle Sounders, jueves 29 de octubre
  • Próximo partido de Minnesota United: vs. Sporting Kansas City, jueves 29 de octubre
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