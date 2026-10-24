Alineaciones de Houston Dynamo y Minnesota United por la MLS: formaciones probables

Houston Dynamo recibe a Minnesota United este sábado 24 de octubre desde las 18:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Shell Energy Stadium. Houston Dynamo viene de empatar 2-2 con FC Dallas y acumula 3 empates en sus últimos 3 partidos. Minnesota United viene de ganarle 3-2 a St. Louis City y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Houston Dynamo y Minnesota United
Houston Dynamo (5-3-2): Jonathan Bond, Lawrence Ennali, Lucas Halter, Artur, Agustín Resch, Franco Negri, Mateusz Bogusz, Diadié Samassékou, Héctor Herrera, Lyle Foster, Guilherme. DT: Ben Olsen.
Minnesota United (3-4-1-2): Drake Callender, Cherrion Valerius, Jefferson Díaz, Morris Duggan, Bongokuhle Hlongwane, Nectarios Triantis, Mauricio González, Joaquín Pereyra, Anthony Markanich, Aziel Jackson, Kelvin Yeboah. DT: Cameron Knowles.
La previa de Houston Dynamo y Minnesota United: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 24 de octubre
- Hora: 18:30 (hora de México)
- Estadio: Shell Energy Stadium
- Historial: 26 cruces — Houston Dynamo ganó 8, Minnesota United ganó 11 y empataron 7
- Último antecedente: 11/10/2026: Minnesota United 2-2 Houston Dynamo
- Próximo partido de Houston Dynamo: vs. Seattle Sounders, jueves 29 de octubre
- Próximo partido de Minnesota United: vs. Sporting Kansas City, jueves 29 de octubre