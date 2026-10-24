¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de New York Red Bulls vs. Inter Miami por la MLS

El equipo de Lionel Messi se enfrenta a New York Red Bulls por una nueva jornada de la MLS para conservar el segundo lugar en su zona.

Este sábado 24 de octubre continúa la emocionante actividad en el fútbol de los Estados Unidos con uno de los choques más atractivos de la temporada regular de la Major League Soccer. New York Red Bulls recibe en el Red Bull Arena de Harrison, Nueva Jersey, a un encendido Inter Miami CF a partir de las 15:30 hs (tiempo del centro de México).

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El conjunto neoyorquino busca hacer valer su condición de local para sumar tres puntos cruciales en la recta decisiva de la Conferencia Este. La escuadra de los Red Bulls pretende cortar rachas adversas e imponer intensidad física y dinámica en la zona medular con futbolistas juveniles, buscando lastimar en velocidad por las bandas para complicar a la zaga visitante.

Por su parte, Inter Miami llega con el objetivo firme de adueñarse de las tres unidades fuera de casa para mantenerse en lo más alto de la tabla. La gran noticia para los aficionados es la presencia confirmada de Lionel Messi. El capitán albiceleste se encuentra al cien por ciento en lo físico y encabezará el esquema ofensivo de su equipo desde el silbatazo inicial, respaldado por un mediocampo de jerarquía internacional y la sociedad letal en ataque junto a sus acompañantes de área.

La alineación de New York Red Bulls

Ethan Horvath

Dylan Nealis

Justin Che

Julián Bazán

Devin Padelford

Ronald Donkor

Adri Mehmeti

Mohammed Sofo

Jorge Ruvalcaba

Julian Hall

Cade Cowell

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La alineación de Inter Miami

Dayne St. Clair

Gonzalo Luján

Casemiro

Micael

Sergio Reguilón

Rodrigo De Paul

David Ayala

Matías Galarza

Lionel Messi

Luis Suárez

Germán Berterame

En sintesis