¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de New York Red Bulls vs. Inter Miami por la MLS

Este sábado 24 de octubre continúa la emocionante actividad en el fútbol de los Estados Unidos con uno de los choques más atractivos de la temporada regular de la Major League Soccer. New York Red Bulls recibe en el Red Bull Arena de Harrison, Nueva Jersey, a un encendido Inter Miami CF a partir de las 15:30 hs (tiempo del centro de México).
El conjunto neoyorquino busca hacer valer su condición de local para sumar tres puntos cruciales en la recta decisiva de la Conferencia Este. La escuadra de los Red Bulls pretende cortar rachas adversas e imponer intensidad física y dinámica en la zona medular con futbolistas juveniles, buscando lastimar en velocidad por las bandas para complicar a la zaga visitante.
Por su parte, Inter Miami llega con el objetivo firme de adueñarse de las tres unidades fuera de casa para mantenerse en lo más alto de la tabla. La gran noticia para los aficionados es la presencia confirmada de Lionel Messi. El capitán albiceleste se encuentra al cien por ciento en lo físico y encabezará el esquema ofensivo de su equipo desde el silbatazo inicial, respaldado por un mediocampo de jerarquía internacional y la sociedad letal en ataque junto a sus acompañantes de área.
La alineación de New York Red Bulls
- Ethan Horvath
- Dylan Nealis
- Justin Che
- Julián Bazán
- Devin Padelford
- Ronald Donkor
- Adri Mehmeti
- Mohammed Sofo
- Jorge Ruvalcaba
- Julian Hall
- Cade Cowell
La alineación de Inter Miami
- Dayne St. Clair
- Gonzalo Luján
- Casemiro
- Micael
- Sergio Reguilón
- Rodrigo De Paul
- David Ayala
- Matías Galarza
- Lionel Messi
- Luis Suárez
- Germán Berterame
En sintesis
- Lionel Messi será titular con Inter Miami este sábado 24 de octubre en la MLS.
- New York Red Bulls recibe a Inter Miami a las 15:30 horas en Nueva Jersey.
- El Red Bull Arena albergará el partido decisivo de la temporada regular en Harrison.