Mientras Lamine Yamal gana 55 millones, el dinero que percibe Lionel Messi por año

Lamine Yamal y Lionel Messi brillan dentro de la cancha, pero también generan millones fuera de ella. Mientras la joven estrella del Barcelona percibe 55 millones de dólares al año, el argentino alcanza los 145 millones al sumar salarios, patrocinios y acuerdos comerciales.

Lamine Yamal y Lionel Messi están dando que hablar por el nivel que muestran en la temporada. La diferencia es que uno tiene 19 años y representa a una de las grandes figuras de la nueva generación, mientras que el otro, con 39, sigue demostrando que está entre los mejores futbolistas del mundo.

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Lamine Yamal es una de las grandes estrellas del Barcelona, ya fue campeón del mundo y ahora sueña con conquistar el Balón de Oro en la próxima ceremonia en París. Por su parte, Messi, a sus 39 años, fue una de las grandes figuras del Mundial 2026, continúa brillando con Inter Miami y también se mantiene entre los nombres que dominan la conversación futbolística. Sin embargo, cuando se trata de ingresos anuales, el argentino supera ampliamente al joven español.

La diferencia es contundente: Messi percibe unos 90 millones de dólares más por año que Yamal según Forbes, al sumar los ingresos estimados por contratos deportivos, patrocinios, acuerdos comerciales y otros negocios. Las cifras corresponden al ranking de futbolistas mejor pagados de 2026 elaborado por Forbes

Cuánto dinero gana cada futbolista por añO

Cristiano Ronaldo: 300 millones de dólares. Lionel Messi: 145 millones de dólares. Kylian Mbappé: 100 millones de dólares. Erling Haaland: 85 millones de dólares. Vinícius Júnior: 76 millones de dólares. Lamine Yamal: 55 millones de dólares. Sadio Mané: 54 millones de dólares. Jude Bellingham: 45 millones de dólares. Harry Kane: 42 millones de dólares. Mohamed Salah: 40 millones de dólares.

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Las cantidades son estimaciones en dólares estadounidenses y contemplan tanto los ingresos relacionados con la actividad deportiva como los acuerdos comerciales, patrocinios y otras fuentes de ganancias. No representan únicamente el salario que cada jugador cobra de su club.

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